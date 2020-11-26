試車報告》SUZUKI NEW IGNIS HYBRID都會油電新貴

SUZUKI新世代戰略小車IGNIS，問世後以其精心都會車定位和時尚設計迅即獲得最佳都會車美譽，TAIWAN SUZUKI此番導入THE NEW IGNIS，係屬鈴木首輛採SHVS智能混合動力車款，亦是本次試駕車。

認真端詳THE NEW IGNIS，第一感覺是此車設計得真精巧，把掀背車和運動休旅特質融合在一起，有點方正卻又賦予跑格線條。而車體造型般的頭燈則是和四孔進氣鍍鉻水箱罩營造出獨有face，再搭配霧黑防刮輪拱與亮黑5輻梯型鋁圈，雖是輛都會車卻也帶有濃烈的運動風。

座艙以黑白雙色為基底，再以多功能觸控螢幕拉出水平線條，螢幕下方則是精緻的恆溫空調面板，整個中控台飽滿又洗鍊；多功能方向盤超有質感，搭配內建中央資訊整合螢幕駕駛儀表，坐在駕駛座立馬可以感受NEW IGNIS的價值感。6/4分離式後座設定可讓此車置物空間一舉擴充到501公升！還有個巧思藏在行李廂蓋板下，這處隱藏空間可多達106公升呢。

座艙以多功能觸控螢幕拉出水平線條，搭配精緻恆溫空調面板，整個中控台顯得飽滿又洗鍊。圖／于模珉 超有個性的亮黑5輻梯型鋁圈。圖／于模珉

從多功能方向盤看過去可以瞧見內建中央資訊整合螢幕駕駛儀表。圖／于模珉

全新搭載 SHVS智能混合動力

雙效動力是這次全新IGNIS一大價值，除採最新1.2升DUALJET引擎，更是鈴木首輛特採SHVS智能混合動力科技新車，主要係結合ISG整合式啟動馬達發電機與鋰離子電池組，啟動時不僅能降低振動噪音，還可提供動力輔助，煞車減速時甚至還能回充電能，難怪能跑出22.1km/L平均油耗！實際試駕，這具1.2升引擎雖非以性能取勝，但因搭配之變速箱係模擬7速，且換檔邏輯經過優化，引擎啟動少了一般油車的震動感，低速起步滑順，這次三人一車在市區順著開算是輕巧有餘，高速公路巡航可以感受引擎的安靜度，但若想偶或小飆一下，此車標配有換檔撥片，多少可以直接感受降檔扭力的反饋快感。

CCD倒車顯影列入標配。圖／于模珉

全面防護 主被動安全科技完備

至於買家在乎的安全防護，老實講THE NEW IGNIS算是相當完備。記者很在乎的ESP車身穩定控制、HHC斜坡起步輔助、車道偏離警示、倒車顯影、胎壓偵測乃至Weaving alert駕駛疲勞警示等系統都是標配，主要它還有個DCBS煞車輔助系統，靠著車上雙鏡頭主動偵測前方車輛及行人，萬一可能發生碰撞，警示燈和警示聲都先作動，除了車主煞車時會提供煞車輔助，車主若沒反應則會主動介入煞車避險，是個超有價值的主動安全科技！

全新IGNIS精心融合了掀背車和運動休旅車特質。圖／于模珉

基本規格表

車 型：SUZUKI NEW IGNIS HYBRID

引擎型式：直四DUALJET汽油自然進氣

排氣量 ：1197c.c

變速箱 ：無段變速

最大馬力：83ps/6,000rpm

最大扭力：11kgm/2,800rpm

參考售價：68萬元

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