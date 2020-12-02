試車報告》福斯靚作 21年式VW The T-Roc 330 TSI R-Line Performance

Volkswagen很會研發運動休旅，每次出品總引發車壇注目，全新搖滾跑旅The T-Roc也不例外。作為福斯採全新品牌廠徽後首輛導入臺灣車款，臺灣福斯同步引進280 TSI Life、280 TSI Style Design、330 TSI R-Line Performance等三款，試駕車為最頂級330 TSI R-Line Performance。

臺灣福斯在發表全新搖滾跑旅Volkswagen The T-Roc當日宣示，首批預售配額業已銷售一空，記者毫不意外，這輛車是在發表前完成試駕，我看到且開完後，只有一個感覺：這車肯定熱銷。The T-Roc一如其名，表明就是要迎合搖滾奔放的年輕族群，所以外觀設計強調要很Coupe-like！LED頭燈特別配以高辨識度六角形獨立晝行燈（含轉向指示）及外擴輪拱，氣勢就是大廠之姿；側面由A柱延伸至C柱鋁合金飾條帶出肌理流線，讓雙色懸浮式車頂更顯惹眼。尾部特採LED燻黑尾燈，加上後保桿鍍鉻飾框和雙邊尾飾管，整輛車展現出高級車才有的精緻質感。試駕車還另賦予R-Line Performance專屬外觀空力套件、專屬銘牌和全景電動天窗，怎麼看，The T-Roc好看也耐看！

8吋多媒體觸控主機已鏡射Apple CarPlay，圖中可見R-Line Performance專屬方向盤及金屬踏板。圖／于模珉

豪車等級 智能座艙

坐進車內，10.25吋全邏輯數位駕駛儀表映入眼簾，眼睛稍抬，就瞧見8吋多媒體觸控主機，立刻鏡射上Apple CarPlay（ Android Auto也成），這樣連著觸摸感知一系列R-Line Performance運動化真皮多功能方向盤、前車門金屬門檻飾板、金屬踏板、運動化湛黑頂蓬等專屬套件，再加上特採ArtVelour類麂皮座椅之外，還標配專屬氛圍燈、雙前座加熱功能、雙區恆溫空調，用這麼多上好配備加持，試駕車簡直就是輛德國豪華車身價！試坐了後座，比想像中寬敞更多，冷氣出風口（附電源插槽）和行李廂便利取物口都標配，行李廂基本容積445公升，6/4分離後座傾倒後，行李廂底板調低，容積可擴增到1,290公升，尤其右前座也可前傾，The T-Roc在置物考量上可不馬虎。

後座擁有專屬出風口（附電源插槽），圖中可見試駕車標配全景電動玻璃天窗。圖／于模珉 圖中6/4分離後座已傾倒，此車行李廂容積最多可擴增至1,290公升。圖／于模珉

試駕車標配4 MOTION主動智慧四驅，調整懸鈕在排檔座後方。圖／于模珉 R-Line Performance專屬銘牌與19吋Suzuka鋁圈。圖／于模珉

全車標配 智能駕駛

動力採2.0升TSI汽油渦輪引擎，最大馬力190匹，扭力高達32.6公斤米，0-100km/h加速具7.2秒實力！最大實惠處在於扭力峰值高原區很寬，從1,500rpm以至4,180rpm，這次四人同車只要稍微重踩就可感受這顆TSI引擎的雄渾勁道，原廠設定更是標配換檔撥片及運動型座椅，想來也是，既是輛搖滾跑旅怎能缺了駕駛樂趣。必須一提的，The T-Roc全車系標配IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含全速域ACC等主動安全系統全包，試駕車算最頂級，車價卻140萬不到，這車不賣翻才怪！

由A柱延伸至C柱鋁合金飾條帶出肌理流線，更凸顯雙色懸浮式車頂。圖中可見全車系標配炫銀車頂架。圖／于模珉

基本規格表

車 型：The T-Roc 330 TSI R-Line Performance

引擎型式：TSI汽油直四渦輪增壓

排氣量 ：1984c.c.

變速箱 ：七速DSG雙離合器自手排

最大馬力：190ps/4,180-6,000rpm

最大扭力：32.6kgm/1,500-4,180rpm

參考售價：132.8萬元

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