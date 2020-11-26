試車報告》THE NEW Mercedes-Benz E200 LUXURY智能座駕 豪氣逼人

挾上代E-Class於2016導入臺灣並銷售近15,000台巨量，臺灣賓士宣布引進全新大改The New E-Class，且全家族包括豪華轎車、旅行車、雙門轎跑同步上市。主力E-Class Sedan豪華中大型轎車涵蓋E200 AVANTGARDE、E200 LUXURY、E300運動版、E300 EXCLUSIVE、Mercedes-AMG E 53 4MATIC+，試駕車為E200 LUXURY。

Mercedes-Benz無庸置疑的頂級和貴氣，早已深深融入品牌形象之中。對工程師來說，如何讓改款新車展露跨越前代的個性和魅力，變成一項莫大挑戰。試車恰可好好做個深度檢視。

前衛外觀 再造經典

改款後的The New E-Class車頭，新世代家族語彙猷在，但多樣化水箱護罩造型提供買家更多選擇，試駕車係採霧銀雙柵式和車色很match，更與氣動風格下氣壩形塑出一股前衛侵略風格，我最愛的是引擎蓋那兩道隆起背脊，感覺在向早年跑車致敬，尤其坐在駕駛座看過去更有戰鬥氣息！運動化肩線及腰線一路延伸到尾部，雙件式尾燈結合左右雙出鍍鉻尾管，讓車尾益顯俐落豪華。

座艙改款從小處著眼，在在強調奢華、雅致及運動風。圖中可見新採電容感應式三幅Nappa真皮方向盤。圖／于模珉 搭配車色，車內特採霧面黑色梣木飾板。全新E-Class標配原廠導航套件。圖／于模珉

奢華座艙 駕乘饗宴

座艙配置似乎和前代相彷彿，但改造顯然從小處著眼，而且在在強調奢華雅致又帶點運動風。搭配科技銀車色，車內特採霧面黑色梣木飾板，抬頭發現新的無框後視鏡係與S-Class同級，三幅Nappa真皮方向盤改採最新電容感應式，內建智能駕駛手握偵測，不管何時都提醒著駕駛者保持專注。此外包含KEYLESS-GO套件、原廠導航套件、Burmester環場音響系統、ENERGIZING舒活套件乃至MBUX智能感應（聲控／觸控）系統等皆大器列入標配，奢華質感的大幅提升，相信會讓買家超有感！

The New E-Class寬敞精緻的後座，圖中可見黑色梣木飾板與Burmester音響揚聲器。圖／于模珉

乘車空間之寬敞既是必然就不多說。更精緻的體驗在停車輔助上，12.3吋中控螢幕畫質清晰度超好，全新360度環景攝影多了動態圍籬警示，並新增停車格標線識別功能，讓駕駛人停車更安全也更精確。

門檻飾板附照明及雙側賓士Logo投射燈，夜間進出更增奢華氛圍。圖／于模珉 12.3吋中控螢幕畫質超清晰，全新360度環景攝影多了動態圍籬警示及停車格標線識別功能。圖／于模珉

EQ Boost 動能加持

試駕車動力搭載2.0升汽油渦輪引擎，並配以EQ Boost輕型複合動力，綜效馬力可達197匹，特別扭力高達32.65公斤米，且峰值介於1,650-4,000rpm轉速域，實地上路不論在市區或高速都是來去如風，動力隨傳隨到，最近四代後驅E-Class我一路開來，只覺它精準操控越來越犀利，如今連AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸吊都已是標配，再加上賓士自豪的駕馭模式選擇，以及應有盡有的主動安全配備，這趟試車只算牛刀小試。開完E200 LUXURY，我對The New E-Class買家不禁心生羨慕起來。

少見的洗鍊車側！運動化肩線及腰線一路延伸到車尾，圖中試駕車採18吋五輻雙肋鋁圈。圖／于模珉

基本規格表

車 型 ：THE NEW Mercedes-Benz E200 LUXURY

動 力 ：汽油直四渦輪增壓+ EQ Boost

排氣量 ：1991c.c.

變速箱 ：9G - TRONIC九速手自排

最大馬力：197(+14)hp/5,500-6,100rpm

最大扭力：32.65kgm/1,650-4,000rpm

參考售價：286萬元

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