試車報告》NISSAN NEW JUKE環繞音響 頂級聽覺享受

小型跨界休旅當道，原生自英國的NISSAN JUKE有著大膽前衛的識別性設計，跑車造型的「上半身」、誇張的車側肌理線條，以及隱藏式門把手，在2011年推出時即掀起一股跟風潮流，新世代JUKE已來台上市，預售訂單創下200張佳績，這次試駕搶先體驗原汁原味的英倫風範。

裕隆日產引進的新世代JUKE有英倫版、駕趣版和駕趣享樂版3款，售價分別為86.9、94.9、98.9萬元，並自即日起至30日展開限量早鳥優惠，下訂英倫版僅需加價4萬元即可升級駕趣版，入主駕趣版則無須加價即可攻頂限量100台的駕趣享樂版，這次試駕正是頂規駕趣享樂版。

試駕車配置1.0L渦輪增壓引擎，擁有116.9ps/20.4kgm最大動力輸出，並搭配7速自手排變速箱，油耗表現有17.6km/L的水準。視覺上配有19吋鋁圈、前門飾板氣氛燈及後窗/後擋風高隱蔽隔熱玻璃的J-Package專屬套件，以及加價2萬元的頂級Alcantara麂皮/皮質座椅及鈦黑鋼琴烤漆內裝，實車看起來相當有質感，若預算允許可直接加購升級。

讓人驚豔的是頂規標配的BOSE PERSONAL PLUS環繞音響系統，分別在前座頭枕內有對輕量級超近場揚聲器，搭配A柱上的高音喇叭、門板下方的低音喇叭架構起環繞音場，可透過主機設定不同的環繞效果，和一般在車內聆聽音響的感受有更豐富的空間感，有如在耳邊輕唱，相當特別。

內裝以不同層次的黑色鋪陳出豪華質感。圖／陳大任攝

排檔座中間有一圈紅色光環。圖／陳大任攝 8吋多媒體螢幕可支援多項功能。圖／陳大任攝 頭枕內裝有一對BOSE揚聲器。圖／陳大任攝

後座的空間以兩人乘坐最為適合。圖／陳大任攝 行李廂容量可從422L增加至1305L。圖／陳大任攝

（中國時報 陳大任）

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