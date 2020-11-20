SKODA SUPERB小改款科技感炫酷

SKODA Taiwan今年新車銷售成長，預估超過7000台。昨日發表SUPERB小改款，此次改款主要著重在先進的Matrix LED智慧複眼頭燈、CNS 3.0第三代資訊娛樂系統及智慧體感電動啟閉尾門等科技，同時一口氣推出1.5 TSI、2.0TSI 190hp SportLine、2.0 TSI 272hp、前輪驅動與四輪驅動等多達6種車型組合，售價自122.9萬元起。

SKODA Taiwan總裁李御林表示，隨著車口數加增，服務需求跟著擴大，已著手進行明年9月完成新階段的通路擴張計畫，除了現有18個據點外，將再增加1處，而全台9家經銷商將針對各自據點規模再做升級調整，包括擴大展間、維修廠區，此外，他特別要求所有新車都必須在「交車室」完成，讓消費者感受到尊榮服務，因此部分服務據點會再增設交車室等設施。

新款SUPERB內裝有許多亮點，例如排檔區與中控台都採用高質感的類3D飾板；且內裝氛圍燈有10種發光色可選擇，並自中控台延伸至前後門把，增添旗艦車的豪華與精緻感；另依車型區分為懸浮式飛梭滾輪多功能方向盤與SportLine車型專屬的3幅式跑車平把方向盤。座椅則區隔出舒適豪華型的黑色真皮座椅（頂規的L&K車型為棕色/黑色雙色）、SportLine與頂規的SportPlus則為黑色Alcantara真皮滾白縫線的專屬雙前座跑車座椅。

（中國時報 陳大任）

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