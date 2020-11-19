小型跨界休旅 VW、PEUGEOT搶市

今年各品牌搶推小型跨界休旅車，國產、進口都有，車身尺碼選擇也多，價位更從百萬以下美型實用兼具車款，一直跳升至近350萬元的性能級猛獸。台灣福斯推出T-Roc車系3個車型選擇，售價自104.8萬元起；PEUGEOT總代理寶嘉聯合新世代時尚休旅PEUGEOT 2008更提供7款之多，售價92.9萬元起。

台灣福斯去年推出跨界小休旅T-Cross，除了擁有年輕活潑的外型，同時主打實用及載物機能；昨（18日）發表的T-Roc則是強調為品牌家族中最富駕控樂趣的跑旅，動力調教絕不容小覷，採用MQB模組化橫置引擎技術平台，結合如小車靈活性、休旅車高視野和掀背車的操控感的各式車型優點，其中2.0 L（190ps/32.6kgm最大動力）車型，0-100km加速僅7.2秒即可完成，至於1.5L（150ps/25.5kgm最大動力）車款也因引擎具備ACT主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在1400-4000rpm轉速範圍內與最高時速130km/h下自動讓2汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，有效提升引擎燃燒效率10%。

寶嘉聯合自年初於2020世界新車大展展出PEUGEOT 2008之後，將近1年等待終於上市，PEUGEOT 2008傳承自品牌超過210年的法式美學工藝，以超現代主義刻畫摩登造型、前衛車室與細膩質感，PEUGEOT輝煌的賽道歷史與獨到駕駛體驗，帶給車主更靈活的駕馭感受，寶嘉聯合在年底前推出包含高額分期超低利率，加贈3年3萬公里免費保養的限時限量早鳥優惠。

台灣福斯汽車總裁安士杰（Sacha Askidjian）宣布VW T-Roc將推出280 TSI Life、280 TSI Style Design、30 TSI R-Line Performance等3個車型，售價分別為104.8、112.8、132.8萬元。圖／台灣福斯提供

（中國時報 陳大任）

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