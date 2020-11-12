運動休旅車夯 新款紛亮相

運動休旅車正夯，台灣奧迪由全新運動休旅旗艦Audi RS Q8領軍並發表新款Audi Q7，全能電旅Audi e-tron Sportback驚喜亮相；KIA總代理森那美起亞汽車也發表新一代Sorento；下周VW將推出全新車款T-Roc；NISSAN發表大改款JUKE，MINI也將發表兼具都會時尚與越野風範的Countryman小改款，消費者選擇非常豐富。

Audi RS Q8為高性能運動休旅車，0-100km/h加速3.8秒，足以讓許多跑車汗顏，受惠先進底盤科技，在紐柏林北賽道以7分42秒253單圈成績，獲官方認證為紐柏林最速SUV王者，品牌同時還導入Q8 55 TFSI quattro Sline；以及新款Audi Q7 50 TDI quattro。

森那美起亞汽車一口氣引進新世代Sorento包含6人/7人座；2WD/4WD不同傳統系統，及經典、豪華、旗艦、旗艦進化型4個等級，共6個車款選擇，售價自139.9萬元起至192.9萬元。業者表示短短不到2周時間，Sorento接單已突破120張，經與KIA亞太總部爭取，再提供100個升等專屬禮遇。

(中國時報 陳大任)

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