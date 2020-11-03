SUZUKI IGNIS HYBRID 輕油電小車五臟俱全

購車需求百百種，有人喜愛藉豪華霸氣來彰顯身分，也有人覺得駕馭起來要虎虎生風才過癮；但更多人可能只是想在通勤的時刻擁有個人空間，在假日出遊、親友聚首時還能共享歡樂的旅程。近日TAIWAN SUZUKI發表IGNIS HYBRID，在靈巧車身下，搭載品牌最新的輕油電科技，本報搶先試駕，留下絕佳印象。

IGNIS HYBRID車長3700mm，寬1660mm、高1650mm，軸距2435mm，帳面數字顯得狹窄，但實際試坐，以記者身高176 cm為例，可容4人舒適乘坐，且腿部、頭部空間仍有餘裕，車內5席座位都有專屬杯架，相當貼心，可6/4分離後座椅，讓載物機能有更多變化。另外，原廠配置的多媒體系統不但支援Apple CarPlay、Android Auto，也有倒車顯影，還有超水準的聆聽品質。

IGNIS HYBRID採用結合ISG（Integrated Starter Generator）整合式啟動馬達發電機與鋰離子電池組的SHVS（Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI）智能混合動力，1.2L引擎最大動力輸出83ps/11kgm，不僅在減速時會回充電能，自動重啟時可降低振動噪音，在加速或爬坡等高負荷情況下，更可提供動力輔助，搭配使用模擬7速的CVT變速系統，可在方向盤操作升降檔位，創造出較為輕快的駕馭感受。

水平線條穿越儀表控台，讓車室顯得大器。圖／陳大任攝

後門開度大、高座位設計，上下車方便。圖／陳大任攝 行李廂容量260L，傾倒後座擴增至501L，蓋板下還有106L隱藏收納空間。圖／陳大任攝

(中國時報 陳大任)

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