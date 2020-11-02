產線才是商品優劣的關鍵！汽機車智慧工廠揭密

國產車、進口車的話題不斷，許多消費者很在意「產地」，認為「進口車品質就是好」，尤其近年國產、進口車市占比差距縮小，在逐月統計中，進口車甚至數度超過50%，似乎也反映了這樣的消費心理。

近日記者先後參訪Gogoro生產線及TOYOYA Corolla Cross生產線，對其大量運用數位科技監控生產品質印象深刻，其實產線才是商品優劣的關鍵。

國瑞汽車連續3年「零缺點」評價

國瑞生產線最後一個關卡就是拍下「畢業照」，圖中為最新推出的TOYOTA Corolla Cross。圖／國瑞汽車提供 自動理貨機械手臂會將每車份的材料運送到產線上。圖／國瑞汽車提供

國瑞汽車自1984年創廠至今已有36 年歷史，生產的車輛不僅供應國內市場，也外銷到其他國家，2003年生產累計突破100萬台；2009年首度輸出TOYOTA Corolla到中東六國；2012年生產累計突破200萬台；2014年創下年度生產20.4萬台紀錄；2015年發表自主開發Corolla Altis X車型；2019年首度導入TOYOTA新世代TNGA底盤架構並生產All New Corolla Altis；今年推出TOYOTA首款在台生產的運動休旅車Corolla Cross，國瑞宣布Corolla Cross預計下月首度外銷北非摩洛哥，明年將會外銷中東海灣六國。

國瑞表示，TOYOTA在生產線管理上有相當嚴謹的標準，即使日本海外產線也受到相同的評價檢驗，各地區的產線也會有評比、評鑑，國瑞最近3年連續得到「零缺點」評價，不管是與日本國內或是海外其他生產線比較，國瑞都有相當優異表現，尤其為了應該國內「少量多樣」的市場特性，國瑞產線擁有極高的應變能力，常成為國外產線觀摩的焦點。

至於檢驗評價的過程，其實相當繁複，由日本技師專程來台執行，他們會在抽中的車輛中進行非常詳細的檢查，並且耗時好幾個小時才能完成。廠方導覽人員得意地表示，連續3年零缺點的成就，一點都不輸給日本母廠，以新推出Corolla Cross為例，它還擁有與LEXUS UX相同底盤基礎，用國產車價格就能買到。

為了達到高品質，以Corolla Cross為例，單是車身上的熔接點就有4000多個，產線總計運用200多支機械手臂，分別負責不同的熔接工作，以達到精準的目的；此外，產線最後一段有套TOYOTA全球產線唯一使用的自動光學檢測系統（Automated Optical Inspection, AOI），會將品檢規範內所有需要查核的項目，藉由機械手臂末端的數位相機一一拍攝記錄並比對，相當忙碌。

自動推高機。圖／國瑞汽車提供

Gogoro AGV系統快速調整

再看看國內電動機車大廠Gogoro的生產線，廠方最得意的就是採取AGV無人自動搬運車 （Automated Guided Vehicle）系統，這套系統最大的特色就是產線不用輸送帶，每台車上就是一台準備組裝的Gogoro，AGV會依照預設的路線移動，它甚至可依照不同工作站來調整高低，讓工作人員更加輕鬆，而且這套產線的路徑可依照生產需求調整，最多72小時內就能完成產線的變更，迅速開始新產品的製造。 為了消除生產時的錯誤，產線還有套嚴謹的管理機制，一方面重要零件皆以序號管理，包括半成品都有自己的QR code標籤；二來，所有工具都串接溝通，並將製程參數上傳到電腦中，作業員依照螢幕上顯示的內容施作，每做完一個步驟才會進行下一個，而且每個步驟都會記錄下來，當異常狀況發生時，透過標籤即可追朔管理，迅速地找出關鍵原因。 Gogoro表示，最特別的是產線能將智慧電池、智慧鑰匙卡跟車輛綁定，透過加密技術賦予車輛「身分證」，當車輛售出後，即可開始使用電池交換服務，並與電池交換系統串接，透過24小時Network Operation Center（NoC）雲端網路管理中心，整合AI人工智慧、機器學習等科技，成為一台最懂車主的智慧機車。 (中國時報 陳大任)

品檢測試時，電腦會連上車內管理系統。圖／陳大任攝 全車內外有多處會貼上膠片，可供比對查驗，也具有防盜的功能。圖／陳大任攝 沖壓鈑件精準度檢驗。圖／國瑞汽車提供 膠片上密密麻麻的黑點其實是車身刻號，放大30倍才能判讀。圖／陳大任攝 成車終檢區裡，負責人員會利用平板核對對記錄所有查驗資訊。圖／陳大任攝 AGV無人自動搬運車也是使用與Gogoro相同的電池可供抽換。圖／陳大任攝 可大幅減輕組裝人力的儀表板搭載機。圖／國瑞汽車提供 雷射車身刻號後，相關資訊都會跟著車輛，成為可供追朔管理的生產履歷。圖／陳大任攝

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