試車報告》TOYOTA COROLLA CROSS 1.8油電旗艦款 犀利駕馭 都會勁旅

等待一年多，TOYOTA全新跨界勁旅COROLLA CROSS轟然發表！一如預期，上市前預售即狂接6千餘張訂單，等於每週接單上千台！款式選擇強調齊全，1.8升汽油包含安心、豪華、尊爵三款；1.8升HYBRID則有有豪華、尊爵、旗艦三款，試駕者為最頂級，售價98.5萬元之1.8升HYBRID油電旗艦款。

懷著下一輛新車將換買休旅車的心情，對試駕全新TOYOTA COROLLA CROSS充滿了期待和雀躍。知道這次試駕係安排在道路開闊的花蓮瑞穗，並且試駕時間長達半天後，情緒格外昂揚，如此，不僅拍照時間更寬裕，動態試駕也更有機會做全面性體會。

Urban Toughness 凶悍中展現雍容

車側以箭矢型線條延伸至懸浮式車頂，加上車身比例恰如其份，散發特有俐落動感。圖／于模珉

原先以為COROLLA CROSS既屬中小型休旅，體型難免偏小，但看到實車卻是蠻大一台，以其4,460mm車長、1,825mm車寬、1,620mm車高設定，簡直就是中型SUV格局。車頭雙梯型設計及大型水箱護罩，正是豐田新世代SUV的family face，LED Bi-Beam頭燈內建類燈眉日行燈，讓車頭更顯犀利凶悍；車側以箭矢型線條延伸到懸浮式車頂及車身鈑件，怎麼看就是很俐落動感，車身比例抓得超好；內含光幕工法之光條式LED尾燈造型則是和頭燈相呼應，配合尾窗上緣擾流尾翼及厚實保桿，讓車尾盡展飽滿質感。另外，試駕車所採18吋雙色切削鋁圈選得好，對外觀有加分效果。

寬敞高質感內裝機能舒適都兼顧

置座感很SUV，視野寬闊。圖中可見A柱三角窗、多功能方向盤及8吋Wi-Fi主機中控螢幕。圖／于模珉 8吋中控螢幕除內建TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統，試駕車還多了PVM環景影像輔助系統。圖／于模珉

2,640mm軸距造就COROLLA CROSS優越的寬敞感，後座具二段式傾角可調式設計，有利於長途乘坐。圖／于模珉 COROLLA CROSS全車系標配後座空調出風口。圖／于模珉

坐進車內，置座感很SUV，視野寬闊，貼心A柱三角窗設計，壓抑了左右死角；大量採用皮質及軟質材質顯示原廠對此車投資的看重，試駕車所採7吋MID數位儀錶利於讀取資訊及操作ACC主動車距維持定速系統，8吋Wi-Fi主機內建TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統，因為和ALTIS一樣，操作起來很順，值得一提，試駕車因標配駕駛座8向電調座椅，路上行駛隨時可調整，能有最好！

後座堪稱是COROLLA CROSS一大賣點。2,640mm長軸距造就此車優越的寬敞感和舒適度，6/4分離後座算是基本，新車還多了二段式傾角可調式設計，對後座長途乘坐舒適性幫助太大了，更別說此車還全面標配後座空調出風口呢。行李廂基本空間即達487公升，試駕車特別標配有電動尾門再加足踢感應式設定，已是豪華進口車檔次。

試駕的油電旗艦款標配足踢感應式設定，已是豪華進口車檔次。圖／于模珉 電動啟閉尾門按鈕。圖／于模珉

TNGA工藝加持 駕馭穩健有趣

全新COROLLA CROSS這次上市有個打底優勢是其TNGA造車工藝，主要技術核心在那高剛性車體及低重心底盤，這對動態駕駛太有利了。試駕車係採1.8升直四汽油引擎+電動馬達，搭配E-CVT電控無段變速，最大綜效馬力達122匹，試駕路線從瑞穗直上花蓮市，加速之線性讓人滿意，帶動1,425公斤車重毫不費力，因為直路多，油門稍微重踩時速錶就跨越100km/h，但遇到路邊測速照相機就得緊急煞停，還好，煞車效率奇佳，陡然硬煞就可狂減30km/h；偶或遇到急彎或小山路，正可感受此車特別調校的前麥花臣後扭力樑懸吊，前後都有加防傾桿，其扭力樑除了修正懸吊幾何，還特別改用高剛性支臂和大型襯套，必須說，實際行進間操控平穩性超好，尤其舒適回饋感更臻理想，確實是輛比較講究行路質感的SUV。直白地說，這次試駕狂奔的時候較多，本來挺擔心油耗是否不如預期好，結果油錶沒啥動靜。也難怪，此車平均每公升可跑可達21.9公里，是貨真價實的1級能效。

車內大量採用皮質及軟質材質，圖中還可見油電旗艦款標配的駕駛座8向電動調整皮椅。圖／于模珉 6/4分離後座椅背收折後更利於放置長型物件。行李廂基本容積即達487公升，並賦予置物捲簾。圖／于模珉

試駕車採1.8升直四引擎+電動馬達，最大綜效馬力達122匹，平均油耗可達21.9km/L。圖／于模珉

全車系標配TSS+7氣囊 安全防護採高標

仔細檢視COROLLA CROSS最高多達32項的主被動安全配備，再次了然原廠對這輛都會勁旅的高度重視。由於深知買家在乎安全配備，因此全車系一律搭載TOYOTA Safety Sense主動安全防護系統，亦即ACC、LTA車道循跡輔助、PCS預警防護、AHB智慧遠光燈自動切換等系統，乃至VSC車輛穩定控制、TRC循跡防滑控制、HAC上坡起步輔助、ACA主動過彎輔助等系統，再加7SRS氣囊，都是標配！記者試駕的雖是旗艦款，但就主、被安全配備角度觀之，全新TOYOTA COROLLA CROSS明擺著就是要用頂級標配來打動買家。

光條式LED尾燈造型和頭燈相呼應，配合尾窗上緣擾流尾翼及厚實保桿，讓車尾盡展飽滿質感。圖／于模珉

基本規格表

車 型：TOYOTA COROLLA CROSS 1.8油電旗艦款

引擎型式：1.8升直四汽油引擎+電動馬達

引擎排氣量： 1798c.c.

變速箱 ：E-CVT無段變速

引擎最大馬力：98ps/5200rpm

引擎最大扭力：14.5kgm/3600rpm

電動馬達最大馬力：72ps

電動馬達最大扭力：16.6kgm

最大綜效馬力：122ps

參考售價：98.5萬元

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