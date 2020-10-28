試車報告》BMW 5系列數位科技魂上身

歷經7代傳承與創新，BMW 5系列小改款除了全面導入48V高效複合動力，新5系列車主不必再帶鑰匙，用手機就能解鎖，上車後啟動Apple CarPlay或Android Auto即可連動車內多媒體，抬頭顯示器也能同步顯示導航路線指引資訊，相當符合新世代消費者對手機重度倚賴的生活方式。

相較競爭品牌，甚至是自家的其他車系，5系列在數位科技的運用上更為成熟也更為圓滿，例如iPhone手機數位鑰匙除了靠近車門把手即可解鎖，同時搭配iMessage鑰匙分享功能，最多可分享給5人，應用場景如請朋友代駕，車主可從手機發送訊號給朋友，朋友用手機接收後就能解鎖開門，車主亦可隨時取消授權，不用擔心車被朋友擅用。

更特別的是，5系列的抬頭顯示器較前代加大16％的投射面積，除了原廠的地圖導航資訊外，現在更支援顯示由Apple CarPlay（Apple Map）或Android Auto（Google Maps）所提供的導航資訊，並投影在前擋風玻璃上，讓駕駛更能專注於眼前路況，而車內也同時提供無線充電，只要一上車，手機自動連線，不必再忙著接線。

BMW總代理汎德這次引進520i Sport、520i M Sport、530i Luxury、530i M Sport，及性能版M550i xDrive等房車以及520i Touring M Sport旅行車，售價分別為265、279、325、339、468及295萬元。

手機解鎖功能最多可分享5人使用。圖／陳大任攝 試駕車支援Android Auto無線連接功能。圖／陳大任攝 抬頭顯示可顯示Android Auto導航資訊。圖／陳大任攝

尾燈全新造型，車尾M款空力套件。圖／陳大任攝

(中國時報 陳大任)

延伸閱讀



試車報告》賓士AMG GLB 35 4MATIC限量版熱血指數破表

SUZUKI首部HYBRID車款 THE NEW IGNIS進化登台

SUZUKI IGNIS迷你跨界休旅