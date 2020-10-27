宏佳騰Ai-3 Comfort 女性捧場

宏佳騰智慧電車今年9月發表首款專為女性設計的Ai-3 Comfort系列新車，上市後討論度引起廣大回響，吸引許多人前往門市賞車詢問，相較先前門市來客數，首周總來客率成長近45％，其中女性消費者下單預購比例更是大幅提升，創下周周破百台的熱銷佳績。

Ai-3 Comfort系列為女生提供泡泡藍、密瓜橙、松露灰、牛奶白等4色選擇，不僅外觀圓潤可愛，各項功能也貼心厲害，例如高階版的Ai-3 Comfort+配備CROXERA 5智慧儀表，能在迷路時提供導航，Ai ASSISTANT智慧助理隨時留意電池電量，萬一遇上電量不足，除了即時提醒騎士，只要按下Smart鍵就可利用導航指引到最近的換電站；而行進間最怕超速接罰單，儀表上會顯示限速及測速照相資訊，有如商品口號：「你大智我若愚 不用想太多就是真Ai」，描述得精準到位。

此外，Ai-3 Comfort+還有許多貼心功能，例如置物箱內有USB充電孔及照明燈，坐墊自動開啟功能讓收納物品時不再手忙腳亂；省力中柱及環形扶手，一踩就能輕鬆立車，尤其同級最低座高搭配倒車鍵，讓女性停車移車都方便。

品牌為小資族設想，讓購買無負擔，目前除了購車即贈品牌安全帽、車廂收納袋跟無線鑰匙皮套限量組；新購全車系享首年499騎到飽；富邦卡友30期0利率；學生享48期超值月付1171元起；月底前至車市賞車還有萬聖節活動。目前品牌在周末時段有巡迴快閃活動，試乘再送限量好禮。

(中國時報 陳大任)

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宏佳騰智慧電車Ai-3 女性專屬