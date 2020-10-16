賓士E-Class改款 269萬元起

Mercedes-Benz E-Class一直是國內進口中大型豪華轎車市場的領頭羊，台灣賓士昨（15日）發表最新大改款車型，同時一口氣推出轎車、旅行車、雙門轎跑車等3款車型、10種規格，售價自269萬元起。品牌期望藉由E-Class系列到位、加上原本熱銷的休旅車家族以及新世代豪華小車，力拚第四季衝破萬台掛牌數，挑戰10連霸。

改款前的E-Class自2016年在台灣上市至今，創下近1.5萬台銷量，大改款E-Class除了採用全新外型設計，更將許多受市場歡迎的科技配置列為標配，包含Intelligent Drive智慧駕駛輔助套件（23P），新增離車警示功能與主動轉向煞車輔助等多樣化主動安全功能；全新的智能停車輔助擺脫以往利用駐車雷達偵測停車區域的限制，新增鏡頭識別停車格標線功能，進一步強化智能停車的應用範圍。

另外，全新360度環景攝影除了提供更為清晰的影像畫質，也提供360度動態圍籬警示畫面，使車主能以最直覺的方式掌握周遭環境；結合智能與直覺的MBUX多媒體系統，亦可透過聲控或觸控等多種方式，輕鬆操作諸如車輛導航、空調、影音等多樣車輛功能，The New E-Class隨即化身為最懂你的智慧移動助理。

Mercedes-Benz E-Class全車系標配Intelligent Drive智慧駕駛輔助套件和MBUX多媒體系統。圖／台灣賓士提供

(中國時報 陳大任)

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