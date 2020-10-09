TOYOTA Corolla Cross雙十露臉

備受矚目的國產跨界休旅TOYOTA Corolla Cross預計下周一（12日）發表上市，特別的是，消費者還沒有看到實車就下單，目前累計突破4300輛，相當驚人。負責生產的國瑞汽車日前（7日）才舉辦下線典禮，和泰汽車昨天即開始供應新車至各經銷商，搶在雙十連假前讓Corolla Cross進駐展間，再衝一波訂購熱潮。

Corolla Cross一共推出汽油1.8L安心、豪華、尊爵版，以及1.8L HYBRID油電豪華、尊爵、旗艦版各3版共6款，接單價分別為77.9、81.9、87.9、88.9、92.9及99.9萬元。由於Corolla Cross車身尺碼介於小型跨界休旅車及中型運動休旅車之間，業者分析訂單，發現主要客層來自現有中型及小型房車汰舊換新升級而來，甚至有一半訂單來自非TOYOTA車主。

業者表示，國內符合汰舊換新的車口數約200萬台，其中多數都是房車車主，另方面，政府汰舊換新補助到今年結束，促使更多消費者換購升級，以Corolla Cross為例，汽油與HYBRID車款的比例，大概在6:4，整體而言，消費者還是較為青睞油車，但HYBRID有許多豪華配備，旗艦版即配備有8向電動駕駛座、足踢感應式電動尾門、環艙氣氛照明等。

(中國時報 陳大任)

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