試車報告》Mercedes-AMG GLE超跑級豪旅 霸氣十足

臺灣賓士針對全新豪華跑旅GLE車系導入三款新車，基於其頂級跑格取向，全數都屬高性能導向，除了Mercedes-Benz品牌之350 d 4MATIC Coupé，另兩款皆屬Mercedes-AMG勁車品牌專屬，包括GLE 63 S 4MATIC+ Coupé以及這次試駕的GLE 53 4MATIC+ Coupé。

上一代賓士GLE記者係於奧地利完成試駕，當時隸屬Mercedes-Benz品牌，此番試駕全新改款GLE Coupé，三款導入新車中就有兩款已是Mercedes-AMG勁車，擺明純為滿足豪旅買家駕馭需求。前代固然也是跑格導向，但嶄新GLE 53 4MATIC+ Coupé內化的跑車基因，卻是十足賓士休旅家族霸氣造型。看到車頭那AMG直瀑式水箱罩，就知道它來勢洶洶！畢竟記者拍照前就是一路聽著引擎聲浪過來的。必須說，和前代相比，全新GLE Coupé除了車格變大，鈑件線條也更渾然一體，從側面看，車頂與臀線就是流暢而不刻意，根本就是輛變高的超跑。

GLE 53 4MATIC+ Coupe座艙已是AMG跑格檔次，選配的碳纖維飾板及平底方向盤更增奢華氣度。圖／于模珉 高質感左右雙出AMG尾管及選配的21吋 AMG五輻雙肋輕合金輪圈。圖／于模珉

AMG內裝 經典豪奢氣息

座艙呢？雖是賓士現行控台鋪陳，但檔次卻是AMG跑格架式，12.3吋數位螢幕搭配MBUX媒體系統之外，觸目所及都是AMG，包括選配的碳纖維飾板，以及那我超愛的平底跑車方向盤，握感太豪華了。為了營造極致豪車氣息，試駕車還選配了ARTICO包覆儀表板/車門飾板，以及專屬多區恆溫空調與Burmester環繞音響。論跑旅身價，試駕車在我覺得已是登峰之作。後座實際試乘頭部空間相當寬敞，行李廂空間亦比前代大增70公升。

車門內盡是奢華！試駕車還選配了Burmester環繞音響。圖／于模珉 後座實際試乘頭部空間相當寬敞，行李廂空間則比前代大增70公升。圖／于模珉

安全掛帥 智駕輔助套件

動力搭載3.0升渦輪引擎，最大馬力即達435匹，加上EQ Boost系統，馬力又多榨出22匹，扭力更是累增至53.06公斤米，並且1,800-5,800rpm寬闊區間都是峰值，就算沒切換sport模式也還是一路虎虎生風，試駕車除標配AMG Performance 4MATIC+主動四驅，還選配AMG ACTIVE RIDE CONTROL主動車身穩定系統，試駕全程一路劇烈操駕，聽著引擎聲浪只覺熱血逼人，仗著又有前述AARC系統，操控更感犀利精準！特別提個試駕經驗，此車因選配有進階智駕輔助套件，內含PRE-SAFE主動側撞防護，在市區行進間突有一輛機車趨近右後方，車輛立即做出閃避動作，這套32,000元進階智駕輔助在路試中證明了它的價值。

全新GLE Coupe車格變大，鈑件線條更渾然一體，根本就是輛變高的超跑。圖／于模珉

基本規格表

車 型 ：Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

引擎型式：汽油直六Twin-scroll渦輪增壓

排氣量 ：2999c.c.

變速箱 ： AMG SPEEDSHIT 9速手自排

最大綜效馬力：457hp/5500-6100rpm

最大綜效扭力：53.06kgm/1800-5800rpm

參考售價：464萬元（試駕車總價553.7萬元）

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