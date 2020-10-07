VW T-Roc慶雙十 連假搖滾巡展

進口小車市場相當多元，有迷你掀背、跨界休旅等各式各樣的選擇，年底前還有多款新車準備上市，SUZUKI將在本月21日發表IGNIS全新HYBRID車款；VW也預計11月推出跨界跑旅T-ROC，此車不僅外型酷，名稱更是討喜，品牌預計在國慶連假舉辦搶先預賞，在指定展示中心巡迴。

T-Roc是VW拓展全球市場的戰略車款，歐洲市場獲得好評外，更於短時間累積超過20萬輛銷售實績。勝出點即是融合如小車靈活性、休旅高視野和掀背車的操控感等各式車型優點，再搭配跑格車體設計，兼具力與美。動力方面，廠方搭配1.5L、2.0L TSI引擎，分別提供150ps和190ps最大馬力，亦符合歐盟WLTP車輛油耗汙染測試最新標準並且優於台灣現行規範，讓性能和環保取得最佳平衡。280 TSI Style Design預售價112.8萬元、330 TSI R-Line Performance預售價132.8萬元。

此外，KIA近幾個月銷售頻傳捷報；繼7月以年成長率37%創單月歷史新高後、8月接續以年成長率94%再破歷年同期紀錄，並在9月進入民俗月市場淡季的狀況下，一舉超越8月的銷售紀錄，同時刷新去年9月的成績。其中進口都會小車Picanto在民俗月中逆勢成長，並蟬聯7-9月同級進口小車冠軍寶座。

VW T-Roc 330 TSI擁有4 MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，能於過彎時給予更穩定的駕馭安心感。圖／台灣福斯提供 KIA Picanto上月再以132台銷售佳績，蟬聯7-9月進口小車銷售冠軍，即刻入主可享低頭款2.2萬與低月付。圖／台灣森那美起亞提供

(中國時報 陳大任)

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