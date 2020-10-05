MAZDA百年紀念車 MX-5直闖拆車夢工廠

1920年誕生於廣島的MAZDA，歷經不斷挑戰自我，淬鍊出傳承百年的技術底蘊與職人工藝；今年推出多款100周年紀念車款，我們開著曾創下最暢銷雙人座敞篷小跑車金氏世界紀錄的MAZDA MX-5，直闖國內首座，也可能是全球僅見的拆車夢工廠，進入兼容懷舊與未來感的場域，一探究竟。

宛如太空船轉運站

位於台南永康區的「zero zero拆車夢工廠」原本是廢棄物回收場，業主大豐環保科技在此地進行廢棄車輛拆解、回收，為了讓更多人理解回收行業、傳達環保科技理念，與善用蒸汽龐克手法，傳達汽車極致工藝及機械美感的STEAM品牌創辦人徐正泰一拍即合，歷時超過1年，拆車夢工廠樣貌已成型，預計年底開放營運。

拍攝那天，我們才到，徐正泰即熱情迎接，敞開展館大廳讓MAZDA MX-5直接駛入取景，並親自導覽整個場域的設計理念。他覺得過去為了傳達環保、回收觀念，大多是以生硬的科學理論與數據來表現，「但我們以回收創作方式，讓這些看似熟悉卻又獨特的作品，用美感來推動永續資源回收再利用的環保價值。」改變回收產業髒亂廢棄的刻板印象。

徐正泰說，希望來到拆車夢工廠的民眾，就像是進入一座星際太空船轉運站，在入口辦理Check in手續後，經過時空轉換的通道，來到欲前往的星球候機室，在候機室的通道間，就會看見古往今來的各式太空船停泊在空港，載運接駁往返各星球的時光旅客，展開一場知識性、娛樂性、挑戰性與藝術性的探險之旅。

百年淬煉製車工藝

儘管拆車夢工廠提供參觀、飲食、教學和購物等各個環節，但最有趣的是，這裡仍然是一座功能完整的拆車工廠，民眾將觀賞到一台廢棄車輛是如何被拆解、分類、再回收的過程，實際感受拆車時隆隆的聲響、低頻的震動。徐正泰笑說，未來也歡迎顧客把車送來拆解，甚至不排除讓顧客親自操作怪手，體驗強力拆除的震撼。

這次我們所開的MAZDA 100周年紀念車MAZDA MX-5正好是個強烈對比，是一家車廠歷經百年淬煉而來的造車工藝結晶，車身採躍雪白外觀車色，內裝及軟篷則以蘊含日式優雅風範的酒韻紅呈現，這搭配是源自深具歷史意義的經典車型MAZDA R360 Coupe，它不但是第一台配備自排變速箱、4行程V型引擎的輕型車，並以日幣30萬元價格切入市場，成功取得高達64.8%同級市占率，加快日本社會全民用車時代的來臨。

MAZDA MX-5車身與內裝等多處細節也融入100周年紀念的設計元素，例如車身鑲嵌「1920-2020」字樣的專屬紀念銘版，輪圈蓋飾以100周年紀念廠徽，座椅頭枕也印上100周年紀念廠徽。此外，MAZDA更為車主打造100周年紀念廠徽鑰匙式樣，每個細微之處都凸顯紀念車款的獨特意義。

拆車夢工廠有如一座星際太空船轉運站，機器人門房在入口處迎賓。圖／石智中攝 一艘艘「太空船」排列等待進入拆車夢工廠。圖／石智中攝 模型板概念重組拆車零件。圖／石智中攝 拆車夢工廠設有教室，教導各式回收再利用的知識，民眾可攜帶自己的舊物或想保存的物品前往，製作塑料封製的紙鎮，如圖為電路板、泡麵。圖／石智中攝 廢棄汽車零件世界地圖。圖／陳大任攝 STEAM品牌創辦人徐正泰（左起）帶領沈峻丞、陳泰源、郭亭君、陳泓儒拆車夢工廠團隊，藉由回收藝術方式傳達業主大豐環保科技的經營理念。圖／石智中攝 座椅頭枕印有100周年紀念廠徽，並內藏BOSE喇叭。圖／石智中攝 多功能方向盤。圖／石智中攝 6速手排檔桿，檔位行程短且清新。圖／石智中攝 座艙採取紅、黑配色，並以白色縫線傳達MAZDA精緻的做工。圖／石智中攝

MAZDA 100周年紀念車款設計靈感取自MAZDA首款四輪乘用車R360 Coupe，1960年上市時，以當時前衛設計及獨家技術，一推出就造成轟動。圖／MAZDA提供 MAZDA MX-5曾創下最暢銷雙人座敞篷小跑車金氏世界紀錄。圖／MAZDA提供

(中國時報 陳大任)

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