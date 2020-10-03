台灣奧迪總裁3箭 讓品牌正向發展

2018年底，馬蒂亞斯·謝珀斯（Matthias Schepers）接任台灣奧迪總裁，歷時近1年才與媒體見面，他坦言上任後透過顧客回饋、市場調查，清楚看到Audi在台經營狀況有很大進步空間，因此提出顧客導向、售後服務品質及台灣市場產品策略3大發展方向。回顧今年上半年銷售表現，Audi較去年同期成長21.8%，是謝珀斯繳出的第一張成績單，日前他宣布將為Audi e-tron車主打造便利的純電生活圈，為Audi在台灣電動車市場開創新局。

銷售創雙位數成長

Audi近年歷經柴油醜聞風暴、WLTP新排放測試規範影響，不但重擊品牌形象，更打亂新車上市時程，再加上今年初爆發新冠肺炎疫情，年僅40歲出頭的謝珀斯，不僅面對接踵而至的嚴苛挑戰，還要解決Audi過去在台因激進銷售策略造成供需失衡的問題。去年Audi A6、A7、A8新車發表會後，謝珀斯特別在會後安排直接面對媒體並實問實答，展現務實看待Audi在台灣市場的態度，讓人印象深刻。

他認為要讓品牌往正向發展，最重要的就是回歸基本面，加上接地氣的產品策略、抓住顧客對服務品質的要求，才是台灣奧迪最重要的任務，這此都做到了之後，銷售成長的數字就只是一個結果而已。

有別於以往僅將產品導入放在首位的營運方式，謝珀斯將重心放在內部管理工作以及制定通路發展策略，他花了將近1年聚焦在公司內部與經銷商體系導入數字化管理，從第一線服務人員、服務廠技師的強化訓練開始，並針對過往為人詬病的痛點革新，導入保養資訊透明化、輪胎保固以鞏固車主滿意度，啟動「顧客滿意圓桌會議」在第一時間處理顧客抱怨，他還會親自帶領各領域專家追蹤進度，在短時間即大幅降低顧客抱怨達20％。

產品策略接地氣

在「接地氣的產品策略」上，謝珀斯努力強化德國總部對台灣市場的了解，讓引進台灣的產品能兼顧消費者重視的配備、價格，又能達到總部對利潤的需求。他逐步調整產品價格和配備設定，去年發表Audi A8、A7與A6時，即將市場重視的安全配備，結合Audi創新、設計的品牌DNA具體呈現給台灣消費者，今年上半年更推出都會掀背小車A1和休旅車主力Audi Q3，年底前再推出全新純電e-tron系列。

經銷通路發展策略往往對市場經營具有長遠影響，台灣奧迪今年初新增第5間經銷商豐仕汽車，是由匯豐汽車與東立物流關係企業東上投資合資成立，2大企業都深諳台灣市場。此外，謝珀斯也發現台灣人對美食有極高要求，於是Audi今年成為《臺北臺中米其林指南2020》首家汽車官方合作夥伴；電動車發展方面，他選擇與熟諳電動車充電服務的台灣企業拓連科技Noodoe合作，一同在家用和目的地充電方案上提出在地化的服務。 台灣奧迪首波引進實用電旅e-tron與潮流跨界電旅e-tron Sportback，提供55 quattro S line與50 quattro S line兩種動力選擇，並享有全車原廠5年或10萬公里保固，針對「鋰電池」提供8年或16萬公里保固，在保固期間內維持70%以上電池效能，車主毋需擔心鋰電池耗能的疑慮。 充電網絡三面向 為了讓e-tron車主享受更為便利的純電行車生活，謝珀斯表示，自去年起從家用充電、公共充電與快速充電3大面向積極布局充電網絡。家用充電部分，與合作夥伴Noodoe打造「Audi x Noodoe Home Check行動安裝管理平台」，可協助消費者在購買Audi e-tron前一同把關所有流程細節；在公共充電面向上，台灣奧迪藉由Noodoe EV環島充電網與華城電機EVALUE充電據點策略聯盟，來滿足車主通勤、周末出遊及環島長程旅行的充電需求；最後針對快速充電服務，年底前將於北中南Audi授權展示中心建置6座Audi極速充電站，提供車主最便捷且快速的充電服務。 台灣奧迪總裁馬蒂亞斯·謝珀斯（Matthias Schepers）來台不到2年，繳出亮眼成績單。圖／石智中攝

(中國時報 陳大任)

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