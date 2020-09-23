Volvo XC40 T3動力傲視同級

Volvo XC40自2017問世至今獲獎不斷，一方面是品牌首款搭載CMA平台車款，同時結合時尚都會外型、人因智慧科技、智慧收納空間、強悍動力與頂級安全防護等特質，成為都會時尚休旅之最，新款XC40 T3更是輕動力的代表作。

桂綸鎂愛北歐設計 搭上都會最佳時尚休旅

全新年式Volvo XC40 T3與金馬、亞太雙料影后桂綸鎂一同出演《讓世界搭上我的節奏》廣告片，首映2周創下150萬次觀看。桂綸鎂喜歡低調簡約又俐落優雅的北歐生活美學，不僅是冷酷前衛的工業設計，反而可在細微處感受到以人為本的細心溫暖，和很純樸的善意，與Volvo XC40的特質不謀而合，其中T3搭載1.5L輕排量引擎，具163hp/27kgm最大性能輸出，搭配8速手自排變速系統，帶來暢快飽滿的駕馭感受，成為傲視同級豪華車款。

據廠方資訊，VOLVO工程師為T3這具1.5L三缸引擎投注許多動力科技，包括引擎本體部分採用全鋁合金材質，直噴式燃燒系統全面更新，六孔式噴油嘴與火星塞位置微調後達到最佳油氣混合效果，進而大幅提升燃燒效率、降低油耗與減少爆震；此外，汽缸、活塞與曲軸易磨擦處再施以低摩擦塗層以降低摩耗，讓引擎運轉更精緻，搭配全新設計的曲軸皮帶輪附整合式震動阻尼器，有效降低三缸引擎不對稱運動所帶來的震動，給予車上乘員最舒適的乘坐感受。

國際富豪汽車表示，去年XC40在有限車源下達成1373輛銷售佳績，今年受疫情影響原廠產能與消費動能，仍維持每月120輛的銷售水準，在全新年式XC40陸續抵台後，可望讓銷售表現上看每月180輛，今年預期將破1700輛。

(中國時報 陳大任)

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