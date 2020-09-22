試車報告》全新BMW 318i Luxury 豪車品味 精湛駕馭

作為中型豪華運動房車開創者，BMW 3系列穩居全球最受歡迎名車表率，全新七代問世後更成車壇亮點！為讓更多車迷圓夢，汎德導入採2.0升引擎BMW 318i Luxury車型，並同步提供月付9,900起智選專案，試駕就鎖定這輛亮眼豪華車。

始終相信，儘管轎車沒有運動休旅車夯，但豪華車不受此限！全新BMW 318i Luxury的導入，最大意義是讓想擁有BMW的買家有了輕鬆圓夢機會。試駕當天再次端詳第七代3系列，在既有霸氣動感外觀上加入更多豪華元素，沒錯，因為試駕車升級採用了Luxury套件。為和鍍鉻水箱護罩相呼應，前保桿兩側進氣口與後保桿都賦予了富含航太元素的鍍鉻風格，此車還有個提高夜晚駕駛安全的升級是，搭載LED主動轉向頭燈含轉向輔助燈；另外為提升豪華感，更首度在318i上採用17吋V輻鋁圈。特地把車開進地下室，對它Comfort Access免鑰匙系統留下深刻印象：距離2.5公尺左右車門就自動解鎖，同時迎賓光毯立刻自動照亮車門區域，豪車的尊榮感油然而生！

12.3吋駕駛儀表與10.25吋中控螢幕讓控台洋溢科技氛圍。中央鞍座內建最新iDrive7.0控制系統。圖／于模珉 賦予Sensatec皮質包覆及橡木紋飾板的控台。控台邊緣還可見標配的環艙氣氛燈。圖／于模珉

坐進318i Luxury座艙，12.3吋駕駛儀表與10.25吋中央觸控螢幕讓眼前變得好科技感，BMW智能衛星導航與最新iDrive7.0控制系統則是至尊標配；其雙前座電動椅首度特採Vernasca細緻真皮包覆；再摸了摸採Sensatec皮質包覆儀表檯，以及搭配的Fine-wood橡木紋飾板，318i Luxury質感已臻上乘。也特別標配了環艙氣氛燈組，夜晚開車超有fu。此外另如領先業界搭載無線Apple CarPlay、智能遠端遙控、行李廂感應式開啟等都使此車價值倍增。

絢爛的12.3吋數位駕駛儀表。圖中可見正在作動之主動車距定速控制及主動車道維持輔助系統。圖／于模珉 寬敞高質感後座一旁，可見採用皮質包覆及鋁質飾板車門內飾。圖／于模珉

動力採2.0升TwinPower Turbo渦輪引擎，最大馬力提升至156匹，25.5公斤米最大扭力於1,300rpm低轉速就可達峰值，駕駛318i運動房車真的跟尋常轎車很不一樣，油門稍一踩就來勁，BMW引擎果然強悍，一路狂飆如入無人之境，看資料，也難怪，此車0-100km/h加速僅需8.4秒！最主要是這輛運動房車新採Efficient Lightweigh車體，車身變輕但剛性卻提升25%，抗扭曲度提高就更經得住狂飆。而買家最在乎的主動安全科技，在試駕車上所謂BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助系統堪稱全包，其偵測系統真是精密又強大，記者開著車，車前不論汽機車、巴士、貨車都立刻在12.3吋駕駛儀表上做圖像警示，好犀利！這趟試車何止駕馭樂趣，BMW 318i Luxury智駕科技同樣令人印象深刻。

這個角度全然展現BMW 318i Luxury運動房車氣勢！提升豪華感此車首採17吋V輻鋁圈。圖／于模珉

基本規格表

車 型 ：BMW 318i Luxury

引擎型式：TwinPower Turbo直四汽油渦輪增壓

排氣量 ：1998c.c.

變速箱 ：Steptronic八速手自排

最大馬力：156hp/4500rpm

最大扭力：25.5kgm/1300rpm

參考售價：203萬元

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