試車報告》All-New HYUNDAI VENUE GLC超能驚豔CP值

臺灣乘用車市場快成SUV天下，不僅C-SUV市場已趨成熟，B-SUV市場正在發燒，現因All-New HYUNDAI VENUE的導入，就連A-SUV這種微型跨界休旅也變夯了，南陽實業導入GLA單色、GLB單色及雙色、GLC雙色等四款，試駕的為最頂級GLC雙色款。

久無新車在臺投產，又是高銷售潛力的SUV，現代這輛All-New VENUE別說三陽工業振奮，連現代汽車也寄予厚望。看著它外觀，對HYUNDAI有了更多敬意：車廠底子太好，對推出衍生產品已是這般駕輕就熟。少見的買家能和自己穿搭愛好相融合之新世代都會SUV！輕巧車身賦予很潮動感氣息，設計很跳tone，分離式頭燈搭配LED日行光環就很大膽，試駕車特採專屬FLUX三角星綴水箱罩，無論質感或氣勢都獨樹一格！，特別配以緋紅星辰LED尾燈、鈑件折線尾門的車尾又多標配了車頂行李架，VENUE已是跑旅氣派！

車內精緻化努力可見車廠對VENUE之重視，圖中可見白色滾邊皮質座椅還繡有VENUE字樣。圖／于模珉 外突輪拱、深刻腰線、17吋切削鋁圈讓車側既穩重又內含跑格氣息。圖／于模珉

全新VENUE座艙很個性化，坐進車內，立馬可見環繞排檔座和出風口的琺瑯白塗裝，心境不禁年輕奔放起來。搭配潛望鏡式雙環儀表之多功能方向盤，握感、操縱感都好；三環恆溫空調旋鈕之上是內建衛星導航及倒車顯影的8吋懸浮式中控螢幕，還支援Apple CarPlay呢。考慮其跨界休旅機能，除前控台下標配12V插座及雙USB插孔，還賦予6/4分離後座、平整化底板和獨創行李廂隔板附軌道收納。由於此車2,520mm軸距已媲美B級距SUV，不僅後座空間寬裕，行李廂空間亦多達355公升。

2,520mm軸距造就寬敞的後座空間，行李廂空間亦達355公升。圖／于模珉 環繞排檔座和出風口琺瑯白塗裝很亮眼，三環空調旋鈕之上是8吋懸浮式中控螢幕。圖／于模珉

動力用得巧，採最新Smartstream 1.6升引擎，最高馬力和扭力值各達123匹與15.7公斤米，在與先進8 速手自排無段變速匹配下，平路行駛全然展現流暢的換檔回饋，以此性能基礎搭配1,200公斤車重和都會休旅定位，這顆引擎選得恰如其份！兩人一車行進幾無重拖之感，All-New VENUE在駕馭上最進化處在於內建多重駕駛模式，想熱血鍵入SPORT模式即可，偶爾想在rough地形來個輕度探險，另有雪地、泥濘、沙地等進階模式可用，這輛小休旅也可以是輛fun car。這次試駕在台中、雲林之間用一般模式狂奔，油表沒啥下移，看資料，哇！平均油耗竟可達16.3km/L。不過全新VENUE一大價值，還在它標配了SmartSense先進安全科技，包括同級唯一LKA車道偏移輔助、駕駛疲勞警示、車道偏移警示、LVDA前車駛離提醒、前方撞擊警示、前方主動煞停輔助等系統，再加上遠近光燈智慧調節系統，真的超受用。新車價值就在這兒，還開著1、20年老車的人，該換車啦！

車尾特配緋紅星辰LED尾燈、鈑件折線尾門以及車頂行李架，VENUE已是跑旅氣派！圖／于模珉

基本規格

車 型 ：All-New HYUNDAI VENUE GLC

引擎型式：汽油直四自然進氣

排氣量 ：1598c.c.

變速箱 ：8速手自排IVT無段變速

最大馬力：123ps/6300rpm

最大扭力：15.7kgm/4500rpm

參考售價：74.9萬元

延伸閱讀

車廠競出 電動皮卡競爭激烈

保時捷銷量 直追國產車

SKODA精緻小休旅百萬有找