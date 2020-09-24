試車報告》時尚跑旅 21年式LEXUS NX 200 魅力進化

LEXUS先前限時限量特推NX 200曜黑時尚車型，甫上市未久即銷售一空。NX車系5至7月更穩坐豪華車單一車款銷售冠軍。現LEXUS特就2021年式NX 200接力再推都會風尚車型，升級配備總值超過5萬，但經和泰向原廠爭取均加配備不加價！

真心感覺，新世代LEXUS NX造型超帥氣，試駕拍照透過相機視窗再次看到它在設計上的優越：前衛、時尚、動感跑格，充滿濃烈侵略性卻又很耐看，怎麼拍，彷彿任何角度都帥得引人讚嘆。

充滿躍動感的NX 200特仕版，車側特別賦予與車身同色全新輪拱，使車身愈顯細膩精緻。圖／于模珉 NX 200都會風尚車型特別標配F SPORT專屬前保桿下方導流器。圖／于模珉

這次為回應豪華車買家對限量特仕車款的熱切需求，LEXUS宣布接力推出全新NX 200都會風尚車型，畢竟買家最在乎與眾不同，因此外觀是這款特仕車著力重點，考慮之前買家對NX 200曜黑時尚車型F SPORT配備的熱愛，這次NX 200都會風尚車型即標配有超有個性風格的『18吋F SPORT銑黑鋁合金鋼圈』與『車外後視鏡』，同時追加專屬『F SPORT前保桿下方導流器』，讓原本就已洋溢濃厚跑格線條的外觀更具運動氣息！另外，還特別賦予與車身同色的全新輪拱，從側面看過去，整輛NX在充滿躍動感的同時，更添優雅時尚風貌，亦使得車身愈顯細膩精緻。

F Sport 18吋銑黑鋁圈係屬NX 200都會風尚車型標準配備。圖／于模珉 A91A05: F Sport車外後視鏡讓外觀更添自有個性風格。圖／于模珉 F Sport車外後視鏡讓外觀更添自有個性風格。圖／于模珉

進到NX 200都會風尚車型座艙，坐上豪華皮革座椅，立刻感受一股濃濃的豪車洗鍊和氣派，由8吋多功能資訊中央螢幕及Remote Touch資訊整合操控介面帶出的控台，操作很方便且就手，試駕車本就標配倒車影像輔助系統，這次都會風尚車型則是全面標配『ICS智慧停車輔助系統』，亦即倒車時一旦偵測太靠近牆壁或物體就會自動煞停，是個非常實惠的好裝備。

動力係採2.0升直四自然進氣引擎，馬力150匹，19.3公斤米最大扭力則是在3,800rpm中低轉速就可達峰值，主要用來搭配的Multidrive G值感應無段變速系統很速配，一路試車涵蓋高速公路和一般道路，換檔回饋超smooth，行路質感就是舒服流暢，想超車或狂飆，只要kick down，勁道就來，根本無須切換sport模式，而且真想享受駕馭快感，別忘了好好利用一下方向盤換檔撥片。論身價，作為中型LSUV的LEXUS NX車系，車身尺碼在臺灣恰恰好，加配備不加價，肯定讓這輛NX 200都會風尚型魅力大增。現在買家最在乎的主動安全系統試駕車幾乎全包，特別還標配『智動駕駛輔助系統』，以及可讓開車更寫意的『DRCC全速域雷達感應車距維持定速系統』，條件這麼好，NX 200都會風尚型不風雲才怪。

這個角度可全覽LEXUS NX濃厚跑格線條！圖中可見精緻後導流尾翼；電動啟閉尾門亦屬標配。圖／于模珉

基本規格表

車 型 ：LEXUS NX 200

引擎型式：汽油直四自然進氣

排氣量 ：1987c.c.

變速箱 ：Multidrive G值感應無段變速

最大馬力：150ps/6100rpm

最大扭力：19.3kgm/3800rpm

參考售價：157萬-173萬元

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