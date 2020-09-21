保時捷銷量 直追國產車

跑車品牌保時捷（Porsche）台灣銷量直追國產車，首款純電跑車Taycan第四季將壓境，且原廠增加對台供應配額下，市場樂觀全年保時捷新車銷量將首破4,000輛大關，成台灣車市新豪門。

保時捷銷售前景看多，吸引經銷商競相砸重金拓建旗艦展示服務中心。準上市車商汎德永業斥資8億元，在北市內湖打造占地4,200坪的東南亞最大保時捷中心，近日正式開幕。

連同先前已啟用的桃園、高雄保時捷中心，及預定明年完工台中全新旗艦據點，汎德永業合計砸下逾25億元重資，討好保時捷車主外，更藉此鞏固保時捷台灣最大經銷商地位。

保時捷「錢」景誘人，業界推估經銷商毛利率達兩位數，遠高國產車「毛三到四」的水準，加上單價高，經銷獲利空間不小，吸引業者競相捧錢爭取經銷權。

義美公主高易誼、勤益二代顧立楷等人合組尚騰汽車，拿下新北、台南保時捷經銷權，估計投資金額不低於20億元，其中新北保時捷中心已於去年開幕，台南保時捷中心最快明年底啟用。

全球最大的豪華車經銷集團、港商利星行則看中竹科市場的潛力，透過旗下智華汽車奪下新竹保時捷經銷權，9月下旬先開設都會概念店暖身外，斥資10億元在自有土地上打造全新旗艦據點，將會在明年中開幕。

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