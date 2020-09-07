中型運動休旅新款上市再掀戰火

國內中型運動休旅車市場再掀戰火，Ford在7月推出大改款KUGA獲得市場熱烈回響，在最短時間接下超過5000張訂單，讓品牌在8月車市站上排行第二。近期包括TOYOTA、HONDA、MITSUBISHI等品牌也都推出新年式車款，強化配備及市場競爭力。

台灣本田上周發表小改款CR-V，自預售至今破1500張訂單，全車系標配G-CON安全技術、新世代ACE鋼骨車體及Honda SENSING智慧安全主動防護系統，強化總計23項主被動全面安全防護，車型系列在既有的VTi-S、S（售價分別為103.9、113.9萬元）之外，向下增加一款VTi車型，售價94.9萬元，若搭配舊換新補助，不到90萬元即可擁有。

TOYOTA RAV4在8月底推出2021年式新車，特別的是，新年式RAV4車系搭載運動車頂架，外觀增添不少運動氣息，安全科技再進化，在2.0旗艦以上車款配備「E-Mirror電子式後視鏡」，整合前、後全時行車紀錄器功能，並結合APP智慧操作。和泰汽車同時追加2.0L ADVENTURE 4WD全新車型。2021年式RAV4售價自95.9萬元至128.9萬元。

全新MITSUBISHI OUTLANDER 2021年式旗艦型搭載三菱獨家「S-AWC超能全時四輪控制系統」，提供駕駛在面臨各種突發狀況所需的卓越穩定性；三菱原廠全球首發10.25吋炫彩智能數位儀表則整合動態行車資訊，將胎壓、油耗表現及S-AWC作動狀態圖像化顯示，讓車主行駛時一目瞭然，車系售價自88.9萬元至107.9萬元。

2021年式TOYOTA RAV4車系，新導入2.0L ADVENTURE 4WD車型。圖／和泰汽車提供

(中國時報 陳大任)

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