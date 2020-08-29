宏佳騰發豪語 不做換殼Gogoro

機車廠宏佳騰跨足電動機車滿周年，執行長林東閔28日發豪語，「不當換殼的Gogoro！」，發表PBGN（Power by Gogoro Network）家族第一款非Go車架的Ai-2 Gother三輪電動車，秀自主研發實力，首發將為momo購物客製200輛物流車，打響明年進軍商務電動車市場第一砲。

宏佳騰並宣布結盟台灣大哥大拓展智慧車聯網，相中台灣大為電動車廠特斯拉台灣唯一合作電信商及擁有低頻訊號高穿透力優勢，能提供宏佳騰智慧電車穩定通訊信號，建立真4G／5G聯網機車品牌特色。

看準電動機車發展趨勢，過去專注於燃油引擎機車、沙灘車製造與代工業務的宏佳騰，積極跨足電動機車領域，採用台灣銷量最大的Gogoro2車款平台，打造品牌第一款電車Ai-1，在去年8月上市，一年來，宏佳騰電車累積銷售突破1萬輛，穩坐台灣市場亞軍地位。

為擺脫PBGN家族電車「換了殼的Gogoro2」刻板印象，林東閔在宏佳騰電車周年活動上宣布，接下來的電車產品，都會採用自主設計車架的「非me2」全新產品，創造差異化特色，首款非Go車架產品Ai-2 Gother概念車也同台亮相，為採用前一後二（輪）配置的三輪電動物流車，定於明年量產上市。

同台出席的台灣大總經理林之晨加碼爆料，Ai-2首批將是為知名電商momo購物量身打造的200輛自有物流車隊。林東閔表示，透過智慧車聯網技術，Ai-2不只車輛性能、造型可以客製化，透過車聯網技術實現雲端車隊管理、即時指引路況、路線等，都能為客戶量身打造，競爭力看好。

在攜手台灣大投入車聯網開發方面，林東閔表示，宏佳騰的CROXERA智慧儀表系統透過手機SMS通信，提供騎士導航、車況等即時資訊，台灣大有最寬廣的700MHz頻譜，低頻訊號的高穿透力，可以讓訊號傳輸更穩定，適合在都會區穿梭移動車輛的特性，結合台灣大可以真正實現4G／5G聯網機車的目標，打造出宏佳騰的品牌差異化特色。

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