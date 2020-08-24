試車報告》福特皮卡三劍客 依動力性能、載運機能及定價策略

國內皮卡市場正夯，業者預估今年規模可望達到4300台，較去年成長30%。福特六和從動力性能、載運機能及定價策略上規畫出無法彼此取代的New Ford Ranger職人型、全能型和運動型等3款獨特車型，堪稱福特皮卡三劍客。

職人型 價格親民

價格最親民的職人型（104.8萬元），採用2.0L柴油渦輪引擎，具備170ps/42.8kgm的最大動力輸出，搭配10速手自排變速箱，具備4×4分時四輪傳動、電子式旋鈕加力箱和電子式後軸差速器鎖定功能；和再上一階的全能型（119.8萬元）有著相同動力性能，但是車艙採取2+2的設計，縮小車艙放大車斗的結果，載運量比全能性更大、更有彈性，名副其實的職人用車。

New Ford Ranger全能型定位在110萬元級距全功能皮卡，提供消費者兼具硬底越野功底與先進科技配備的高性價比選擇，售價119.8萬元。圖／陳大任攝 職人型座艙採2+2座椅設計及對開式車門。圖／陳大任攝

全能型 乘坐舒適

全能型有著標準5座空間，雖然載運能力少了，但乘客有更舒適的空間，儀表升級為4.2吋彩色雙液晶顯示，中控台則配8吋彩色觸控螢幕，SYNC 3娛樂。

三款車都配備Ford Co-Pilot360 Technology全方位智駕領航科技，具備AEB全速域輔助煞停、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、疲勞警示、倒車雷達與倒車輔，以及ISA智慧型速限輔助等系統，頂級的運動型（149.8萬元）更具備ACC主動式定速巡航功能，在30km/h以上可以使用。

全能型車斗載運面積2.52平方公尺、最大載重1085kg，配有車身同色金屬貨物固定柵。圖／陳大任攝 全能型採標準5座，後座椅面可掀起增加載物機能，下方有儲物空間。圖／陳大任攝

運動型 360度影像

此外，運動型配置動力輸出更大的2.0L直列四缸柴油雙渦輪引擎，可輸出213ps/51.0kgm強悍動力，再加上10速手自排變速箱，可提供駕駛者更強悍、順暢且兼具節能的輸出感受；其採用高靜肅性隔音玻璃與ANC主動式降躁系統亦是一大特色，在粗獷強悍的形象下，還能帶來寧靜的車室品質，兼顧到細緻的豪華感受。

這次試駕德州騎兵版即是以運動型為基礎加碼升級，除了加配實用的原廠美式車斗捲簾，以及可提升識別度的德州騎兵專屬車貼，最亮眼的是搭載價值3.5萬元的360度環景影像行車輔助系統，在都會地區穿越狹窄巷弄、路邊停車，或在林道、礦野穿越路障時，都能有效降低碰撞風險。

這套系統會啟動前、側及後等4顆鏡頭，並將4鏡頭拍攝的影像組合成環車影像鳥瞰圖，當前鏡頭畫面啟動時，視野會隨方向盤左右同步轉動，提供170度寬廣視野。此系統更與運動型標配的主動式路邊停車輔助系統（Active Park Assist）整合，駕駛人只需專心控制油門與剎車，系統便會自動引導停入大小合適的路邊停車格中，相當實用。

德州騎兵版以運動型為基礎，加碼原廠美式車斗捲簾、德州騎兵專屬車貼及德州騎兵紀念車牌等總價值近10萬元配備，限量50台，售價149.8萬元。圖／陳大任攝 德州騎兵版搭載全新360度環景影像行車輔助系統。圖／陳大任攝 德州騎兵版的雙液晶智慧多工儀表板。圖／陳大任攝

(中國時報 陳大任)

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