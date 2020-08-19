賣太好！LEXUS全年新車銷售拚新高

日系豪華車品牌凌志（Lexus）銷售進度大幅超前，18日率先同業宣布，調高全年新車銷售目標至2.2萬輛以上，挑戰新高紀錄。

此外，因應近年新車銷量快速成長，服務能量需求激增，和泰車宣布，兩年內完成全台24個凌志銷售服務據點更新升級工程；在北台中斥資10億元購地打造全新旗艦據點，加速擴張中台灣銷售市占。

和泰車Lexus本部長賴光雄指出，今年凌志新車銷售表現優於預期，前七月銷量突破1.4萬輛，逆勢年增11.2％，市占率達27.8％，是豪華車市場中表現最優的品牌。

賴光雄指出，今年在疫情影響下，歐系競品因原廠停工影響新車供給，反觀凌志進口車供應不受疫情影響，且包括全新豪華MPV車款LM銷售反應優於預期，原訂全年700輛的銷售目標，7月已提前達陣。

此外，包括NX、RX、UX等凌志豪華休旅車產品，也在車源充足供應下，推升品牌銷售業績進度大幅超前，讓和泰車決定上修全年銷售目標至2.2萬輛以上。

不過賴光雄也點出，上半年囿於車源不足的歐系競品，隨原廠陸續復工，7月起交車量明顯增下，下半年豪華車市場競爭將加劇，凌志也會加速熱銷車款交車進度，把握疫後反彈的購車潮需求。

凌志敞篷跑車LCC於18日發表新改款，總代理和泰汽車Lexus本部長賴光雄為新車站台。圖／業者提供

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