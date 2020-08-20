試車報告》殺陣轎跑 NISSAN ALTIMA卓越旗艦版

對以「技術的日產」馳名的NISSAN來說，這一代ALTIMA堪稱是驕傲之作，除了其旗艦轎跑造型跳脫過往格局之外，主要是動力強悍且兼具節能表現，是輛相當程度強化操控表現的新世代轎車，款式包含豪華菁英版及卓越旗艦版，試駕者為卓越旗艦版。

仔細端詳全新NISSAN ALTIMA，第一感受:其外觀賦予V-Motion 2.0設計元素用在它身上簡直恰如其份，怎麼看都覺得和全新ALTIMA俐落線條及肌理很契合，搭配此車專屬懸浮式時尚車頂，更能展現它轎跑車般跑格，透過氣動設計，流暢線條格外有利導引車身周圍氣流，0.26低風阻係數甚至媲美日產代表超跑NISSAN GT-R呢。

2.0升可變壓縮比渦輪引擎0~100km/h加速僅需6.4秒！圖／于模珉

全新ALTIMA對應Apple Carplay與Android Auto。圖／于模珉 全新ALTIMA標配專屬NASA零重力體感皮質紓壓座椅。圖／于模珉

進入座艙，整個內裝設計大幅提升，特別駕駛儀表內建7吋MID數位液晶螢幕，更便於車主直覺讀取有關車輛及駕馭資訊；8吋智慧影音多媒體系統帶出控台精緻質感，正好和下方亦採雙旋鈕的雙區恆溫空調構成俐落的工程美感。這次試駕全新ALTIMA，確實感受了工程部門對提升其豪華車格的努力，其中NASA零重力體感皮質紓壓座椅真的舒服，坐久了也不覺腰酸背痛，試駕的卓越旗艦版還另標配有9支揚聲器BOSE立體環繞音響，試聽感覺挺優，原來此車不僅配有車速連動音量調整裝置，甚至還為提升車艙安靜度而特採ANC主動噪音抑制系統，難怪聆聽品質這麼好。

駕駛儀表內建7吋MID數位液晶螢幕，而8吋智慧影音多媒體系統則帶出了控台的精緻質感。圖／于模珉 全新ALTIMA車側展現俐落深刻線條及特有車體動感肌理。試駕車特採235/40R19跑胎。圖／于模珉

動態試駕很過癮，首先動力組合就很特別，所採可變壓縮比直四渦輪引擎係和INFINITI QX50同一顆，並且搭配X-CVT無段變速附8速手自排，最大馬力248匹，峰值扭力更高達38.8公斤米，勁道超大，這次在木柵山區試駕，山路雖然陡峭，但搭配換檔撥片，卻也實際感受了全新ALTIMA的動態穩定性和精準循跡表現，一路劇烈操駕，知道此車搭載有NISSAN INTELLIGENT MOBILITY全方位智行科技，心情卻是篤定無比。真心認為，新世代跑車化轎車無論就炫耀性抑或駕馭快感，其實都遠勝SUV，反而更值得擁有。

優異的氣體動力設計，讓全新ALTIMA也能擁有媲美NISSAN GT-R之0.26低風阻係數。圖／于模珉

基本規格表

車 型：NISSAN ALTIMA

引擎型式：直四汽油渦輪增壓

排氣量 ：1997c.c.

變速箱 ：X-CVT無段自動變速附8速手自排

最大馬力： 248hp/5600rpm

最大扭力：38.8kgm/4400~4800rpm

參考售價：128.9萬元

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