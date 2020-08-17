TOYOTA ALL NEW HILUX靈活的大個兒

去年試駕TOYOTA HILUX，當時留下輕盈靈活的印象，覺得HILUX身軀龐大但開起來一點也不笨重，近日試駕小改款後的TOYOTA ALL NEW HILUX，除了外型更粗獷、內裝質感再提升，受惠於動力系統和懸吊系統升級，整體的操控感受更為豐富，尤其新增的「前輪舵角監測系統」，可清楚掌握前輪角度，大幅提高掌握方向的精準度，在越野時特別好用。

去年的HILUX配置為2755cc柴油渦輪增壓引擎，最大動力輸出為177ps/45.9kgm，較FORD RANGER、VW Amarok競爭對手低，但今年小改款的動力心臟雖同為2755cc柴油渦輪增壓引擎，但最大動力輸出已擴增至204ps/51.0kgm，與對手旗鼓相當，廠方除了優化引擎周邊相關機件，並換上可提高燃燒效率的水冷式中冷器（原為氣冷），還加大渦輪進氣和排氣葉片的直徑，以提高強制進氣量來提升動力表現。

改款前的HILUX以肌肉弧線展現力度。圖／陳大任攝 尾燈及尾門把手都重新設計。圖／陳大任攝

兼具載重與越野 舒適提升

另外，小改款前的HILUX因為強調載重能力，因此懸吊系統偏向硬調，無載重時的彈跳感較明顯，犧牲部分乘客的舒適性，但小改款HILUX則為了提升乘坐舒適性，後懸吊換上加大尺寸的減震筒，並重新調校阻尼，葉片彈簧的彈性係數也跟著減低，同時增加主彈簧與副彈簧接觸面積，連吊耳的摩擦力也降低，達到兼具載重與越野性能的要求，但提供更為舒適的行路質感。

在操控上面的優化，廠方從許多細節著手，例如強化後葉片彈簧襯套，以增強側向的支撐力，提升過彎和變換車道的能力；新增的Auto LSD自動限滑差速器模態，是透過煞車制動系統達到類似於機械式LSD的效果，提升車輛脫困能力。對駕駛者來說，「VFC可變流量控制動力方向盤」亦是相當實用的功能，它在直行或是低速轉彎時比較輕手，在高速或是L4越野模式下，就會變得重手，目的是讓駕駛者更清楚掌握路面回饋，做出精確行駛。

新增通風座椅抗酷暑

實際操駕，車輛的動態反應還是和去年一樣，覺得車身高大的HILUX在爬坡、彎道上，依然展現輕盈靈活的身段，但精緻度更勝於先前表現，試駕過程中進行輕度越野，在沙地、礫石和混和的地面上，適時切換H2至H4即可順利行進，更令人印象深刻的是新增的通風座椅，在炎炎夏日外出時，可以迅速降低皮革座椅的溫度，讓人忘卻車外酷熱的天候。

A柱有握把，方便上下車，駕駛艙各項配置簡明好操作。圖／陳大任攝 中控台配置傳動模式切換、360度視角切換、通風座椅等控鍵。圖／陳大任攝

前輪舵角監測系統能輔助駕駛者精準掌握行駛方向。圖／陳大任攝 360度視角功能可在越野時方便駕駛掌握周遭路況。圖／陳大任攝 後座空間不錯，並附加有空調出風口。圖／陳大任攝

(中國時報 陳大任)

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