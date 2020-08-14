台鈴eReadyFun 最低5萬有找

Powered by Gogoro Network（以下簡稱PBGN）智慧電動機車聯盟再添新兵，台鈴工業昨（13日）發表旗下首款電動機車eReadyFun，以極具競爭力的定價切入市場，若以基隆市為例，扣除各項補助，即可以5萬元有找的價格購得，成為PBGN之中最便宜的白牌電動機車。

台鈴表示，為了優化eReadyFun，不僅調校出最適的懸吊系統、動力傳動系統與煞車系統，散熱系統也透過研發改良，讓車輛散熱效率提升約23%，此外，包括五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置USB專屬插槽、26.5L大容量置物空間、與12吋輕量鋁合金輪圈都是產品特色。

GoStation覆蓋率藉中油推進非都會區

目前，GoStation電池交換站在全台累計有1793站，六大都會區用戶平均騎車3分鐘即可快速換電，為了增加非都會區覆蓋率，近日獲得中油加油站電動機車電池交換站競標案中的110站點，預計今年底總站數將超過1900站。

此外，Gogoro自2016年發動快閃台北橋活動至今，已成為每年車友最期待的盛事，2018年還曾以1303台Gogoro智慧雙輪獲得「最大規模電動機車遊行」金氏世界紀錄，隨著PBGN其他品牌推出新車，今年包括Aeonmotor宏佳騰智慧電車、eReady、PGO電動車、YAMAHA都將加入周日（16日）舉行的快閃台北橋行動。

液晶全數位儀表。圖／台鈴提供 26.5L大容量行李廂。圖／台鈴提供 內崁式雙前置物空間。圖／台鈴提供

(中國時報 陳大任)

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