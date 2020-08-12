試車報告》宏佳騰檔車新嬌點

近年吹起一股「檔車」旋風，而且有許多女性加入，成為街道上的「嬌點」。國內包括宏佳騰、光陽、三陽、哈特佛都有檔車產品且風格各異。其中宏佳騰在暑假推出大改款MY 150 Retro ABS，外觀不僅增添復古風，更重要的是換上環保七期引擎，最近試騎留下運轉順暢、操控靈活的印象，是一輛男女皆宜、好上手、樂趣多的檔車。

入檔容易 聲浪好聽

檔車因為全程都要由騎士控制離合器、油門和換檔，複雜性和技術難度都比速克達高，因而「會騎檔車」變成一種生活技能的門檻，騎在路上，旁人多會投以羨慕眼光，騎檔車自然會有成就感，如果車子本身又很有風格，更受注目。

宏佳騰MY 150自推出即受年輕族群喜愛，一直是高人氣的入門車款，業者觀察到女性車主比例有逐年成長的趨勢，大改款MY 150 Retro ABS依然保有低坐點的優勢，以記者176cm身高為例，跨坐時雙腳皆可著地，甚至膝蓋可微彎，換句話說，多數女性跨騎即使單腳著地也會很穩定。

發動MY 150 Retro ABS引擎，運轉震動很小、聲浪好聽，檔位之間相當清楚，離合器空間適度，很容易入檔，加上數位儀表能同步顯示檔位，可幫助騎士判讀。150cc OHC四行程空冷引擎具有14ps最大馬力，加速特性偏向舒適和緩，加上平把設計，騎乘感是省力又靈活，試駕車還升級X-ring黃金鏈條，能有效提高耐用度與降低傳動噪音，視覺與實用性加分不少。

品牌開課 免費學騎檔車

此外，連5年的《MY GENERATION檔車體驗營》，前兩場皆秒殺，最後一場將在9月12日於台南舉辦，車迷可把握免費學騎檔車機會，品牌官網（https://www.aeonmotor.com.tw/）。

LED儀表具備檔位顯示功能。圖／陳大任攝 七期環保OHC引擎，運轉順暢。圖／陳大任攝

座墊印有品牌logo，尾燈為U型LED燈。圖／陳大任攝 MY 150 Retro ABS特仕版升級X-ring黃金鍊條。圖／陳大任攝

(中國時報 陳大任)

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