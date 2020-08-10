試車報告》New Audi Q3 Sportback 35TFSI S line 跑格掛帥

台灣奧迪宣布導入The new Audi Q3/Q3 Sportback，動力包含35TFSI與40TFSI quattro，共計5款，試駕的是Audi Q3 Sportback 35TFSI S line。

為硬拼雙B同級，奧迪趁著Q3大改順勢新增了四門跑旅-Q3 Sportback，要說此車，就是跑格掛帥！Q3 Sportback八角單體水箱罩特採蜂巢格柵式，但最吸睛的肯定是車側從B柱向後順滑的動感車尾，尤其後保桿下緣刀刃造型飾板別具一格。試駕車『金屬朝霧銀』車色依光影時而銀，時而白，挺有意思。

很數位化的Q3 Sportback內裝。選配的S line平底跑車方向盤質感握感超好。圖／于模珉 試駕車標配235/55R18胎圈，圖中還可見葉子板上S line標誌。圖／于模珉

進入車室，第一眼，此車很數位化，10.25吋全數位駕駛儀表搭配8.8吋觸控螢幕已屬Q3全車系標配，控台不算奇巧，但俐落好操作。試駕車因採S line，車內另選配了S line發光門檻踏板和平底跑車方向盤，這方向盤質感握感超好。還一個特色最可看出奧迪設計師的時尚堅持，試駕車選配alcantara琥珀棕麂皮套件，包含控台中央橫切面、前後門把扶手都用上了，這點我要給個讚。奧迪提供選配車室套件不少，老實說奧迪對座艙燈光設計一向別具匠心，夜晚駕馭New Q3 Sportback同樣感受濃烈的時尚氣息。受惠車身放大及軸距加長至2,677 mm，後座膝部及頭部空間都比前代提升，再一點是後座可前後滑移130 mm且具7段椅背調整，行李廂容積本就比前代大增70公升，配合其4/2/4分離可傾倒後座，最大置物空間可擴充至1,525公升！

標準行李廂容積比前代大增70公升。圖中可見選配之不鏽鋼行李廂護板。圖／于模珉 New Audi Q3 Sportback 35TFSI S line採用1.5升渦輪增壓引擎搭配同級唯一48V輕型複合動力。圖／于模珉

透氣皮質組合跑車座椅屬選配，包覆性和舒適感均佳。圖／于模珉 選配之alcantara琥珀棕麂皮飾板遍及控台中央橫切面與前後門把扶手，時尚感獨樹一格。圖／于模珉

動力採1.5升直四渦輪引擎，搭配同級唯一48V輕型複合動力，最大馬力150匹，25.5公斤米扭力峰值轉速域調在1500轉至3500轉，老實說配合方向盤撥片，此車可以相當來勁，加以全車系本就標配可程式車身動態系統再加運動化懸吊，一路上在台中及彰化山區疾駛，遇到陡坡僅需稍稍重踩油門，以其紮實底盤和令人安心的動態反應控制，駕駛模式選擇又多元，整體性能雖不如Q3 40 TFSI quattro S line，但駕控樂趣和炫耀感可也不少。此外，這趟試駕算長途，48V確有顯著發揮，光僅油耗就省得相當有感。

Q3 Sportback車側及其動感車尾挺吸睛，後保桿下緣刀刃造型飾板別具一格。圖／于模珉

基本規格表

車 型 ：Audi Q3 Sportback 35TFSI S line

動 力 ： 直四汽油渦輪增壓+ 48V輕型複合動力

排氣量 ： 1498c.c.

變速箱 ： S-tronic七速自手排

最大馬力： 150hp/5000~6000rpm

最大扭力： 25.5kgm/1500~3500rpm

參考售價： 206萬元

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