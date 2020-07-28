試車報告》SUZUKI New SX4 GLX 歐式設計+歐式動力

TAIWAN SUZUKI近年多車款戰略創造高度成長，其中鎖定家庭用車買家，又是歐洲原裝的跨界休旅New SX4即屬箇中主力之一，目前僅導入一款。

再次細看SUZUKI New SX4，會更理解為何從歐洲原裝進口的它基本已脫離日本車調性，特別是那直瀑式鍍鉻水箱罩和內建晝行燈的極鑽LED大燈，就是刻意要突顯其歐式美學風格，加以又兼有SUV氣息，不免設計得剽悍點；側面和車尾下方以鍍鉻飾條做了柔化處理，顯然是為使New SX4車身多點跨界車的優雅。這輛車不算大，但設計師精心把腰線從前葉子板一路延伸至後車尾，既融入了運動化個性，也充分展露其特有動感線條，相當耐看。

加價2萬可安裝多功能中央觸控螢幕，兼有倒車顯影功能。圖／于模珉

內裝已是典型歐洲車鋪陳，中控主機下方即為雙區恆溫空調附粉塵過濾，嚴格來說，New SX4配備算很齊全，當今最in的豪華裝備像是自動防眩後視鏡、定速巡航、雨滴感應雨刷、自動啟閉照明、胎壓偵測、怠速熄火等皆屬標配，唯一另需加價2萬方可安裝多功能中央觸控螢幕，但這有個附加好處是，可以因此多出倒車顯影功能；後座具6/4分離設計且可全然擺平，如此置物空間將可由基本的430公升擴增到875公升。

後座具6/4且可擺平，基本行李廂空間即達430公升。圖／于模珉 腰線從前葉子板一路延伸至後車尾，17吋勁轉刀鋒鋁圈讓車身更顯動感。圖／于模珉

動力搭載1.4升BOOSTERJET渦輪增壓引擎，扭力強大卻很節能，平均油耗達17.3 km/L。圖／于模珉 內裝屬典型歐洲車鋪陳，圖中可見多功能方向盤及中控主機下雙區恆溫空調。圖／于模珉

動力搭載最新1.4升BOOSTERJET渦輪增壓引擎，馬力140匹，22.4公斤米扭力峰值則是從1500轉一直延續到4000轉，加上這顆渦輪引擎和6速自排變速箱匹配極佳，幾無渦輪遲滯感，考慮低排量引擎駕駛樂趣，此車方向盤標配換檔撥片，配合中低轉速高扭力特質，就算爬坡也很來勁，動能表現甚至比2.0升自然進氣引擎還犀利！這顆引擎亦因採缸內直噴設計，加上又有怠速啟閉，平均油耗有著17.3 km/L高水準。New SX4還有個很歐洲車的特點是，非常重視安全防護，除了全車標配7氣囊，另如ESP電子車身穩定、HHC斜坡起步輔助、BA煞車輔助、EBD煞車力分配等主動安全系統都是標配，必須說，現在消費者買車真的太划算了。

側面和車尾下方以鍍鉻飾條讓New SX4車身多了點跨界車的優雅。圖／于模珉

基本規格表

車 型：SUZUKI New SX4 GLX

動 力：直四BOOSTERJET渦輪增壓

排氣量 ：1373c.c.

變速箱 ：六速自排

最大馬力：140ps/5500rpm

最大扭力：22.4kgm/1500~4000rpm

參考售價：86.8萬元

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