為了搶食振興三倍券消費大餅，車商在7月加碼推出配件折扣、高價贈品、延長保固等各式好康，雖然以三倍券購車的實質效益不大，但從廠家藉題發揮的優惠內容來看，優惠價值放大的倍數，可謂相當誘人。

裕隆日產最高優惠總值15萬

延續6月的暢旺買氣（較5月成長23.4%，達4.14 萬台），7月車市當然不能漏氣，一方面是往年所謂車市淡季的民俗月（8月19日至9月16日）較晚，二來搭上三倍券話題，有機會在加碼促銷的誘因下帶動買氣，業者預估7月汽車市場可望達到4.3萬台規模。

和泰汽車主打TOYOTA品牌ALTIS、ALTIS GR SPORT（汽油）、SIENTA、YARIS、VIOS等車款，推使用3000元三倍券可抵1萬元購車金，再送Panasonic無線吸塵器、5年14萬公里延長保固及最高70萬零利率等3大好禮。

裕隆日產針對NISSAN國產全車系及JUKE車主提供9項「振興優惠大禮」，包含振興相挺購車金3萬元、三倍券折抵萬元配件金、PM2.5負離子空調濾網、車用臭氧負離子空氣清淨器、免費臭氧殺菌服務、首年丙式車體險、萬元低頭款與延長保固，符合政府舊換新補助條件更可享5萬元優先領專案，優惠總值最高可達15萬元。

中華三菱、HYUNDAI送大禮

台灣福斯汽車本月領牌即贈Volkswagen GTI黑色保冷袋，再享振興10倍回饋優惠3選1，包含Roof Box車頂架（原價2萬5200元，優惠價 2500元）、兒童安全座椅（原價1萬9900元，優惠價2000元）、原廠前鏡頭行車記錄器（原價1萬2600元，優惠價 1300元），等同約1折價即可入手，指定車型還有第5年延長保固（市值2萬500元）。

中華三菱主打ECLIPSE CROSS，購車可獲總值2萬2700元的「日本原廠品味套件」7件組或「LG 360度空氣清淨機」2選1，還有90萬高額貸款優惠、3萬購車金、5年15萬公里保固等。HYUNDAI現代汽車只要預約試乘，即可參加「試乘周周抽SWITCH」活動，每周抽出1名幸運車主免費獲贈任天堂SWITCH主機。

機車油電雙向加碼回饋

Gogoro自上月初推「全民振興Gogoro搶先加碼」優惠，分別針對Gogoro 3、Gogoro 2和S Performance系列提供2000、3000及6000元「Gogoro振興購車金」，再送「首年月付499騎到飽」電池資費折扣。活動起跑至今，店頭來客數增加3成。

PGO與華南銀行推出聯名卡，主打購買PGO全車系包括燃油機車及電動機車享24期分期零利率，若購買電車可再享繳Gogoro Network電池資費最高8%現金回饋。YAMAHA針對指定車款有加碼購車金，新購車主下載並註冊《YAMAHA LIFE》APP可獲YAMALUBE油品折價券。

光陽NEW MANY 12（7期）推拿3000元三倍券購車即加碼「6000元振興購車金」，台鈴則針對SUZUKI BURGMAN、SV、GSX-S、GSX-R、刀等重機推出憑三倍券購車送車碰車+竊盜+火險、第3人責任險、乘客體傷險、強制險，刑事訴訟律師費用補償險及慰問金等好禮。

中華汽車針對eMOVING Shine、Bobe兩款電動自行車推出三倍券3000元+中華購車金7000元的優惠，最低只要2萬3000元起。圖／中華汽車提供 光陽NEW MANY 125（7期，限SE24CG、SE24CH），拿三倍券最高變9000元，加贈富邦產險1年期3萬竊盜險+3萬機車火險。圖／KYMCO提供

(中國時報 陳大任 )

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