試車報告》All-New FORD Kuga 旗艦型 配備掛帥全能跑旅

果真有備而來！福特第三代運動跑旅All-New FORD Kuga挾百萬元級距最進化運動跑旅之姿入侵市場，以二具動力涵蓋EcoBoost180雅緻型、EcoBoost180時尚型、EcoBoost180旗艦型、EcoBoost250 AWD旗艦型、EcoBoost250 AWD ST-Line等五款，試駕者為EcoBoost180旗艦型。

作為福特當今運動休旅主力，事前詳讀資料就已知曉，該廠對三代All-New FORD Kuga投資堪稱傾巢而出，除賦予最新C2底盤，軸距拉大至2,710mm，車身特別加長85mm，車體加大，車格明顯提升！車身設計語彙來自流動的水滴，透過低伸A柱、高張力鈑件及流暢C柱帶出動感車尾，必須說，這是記者歷來見過身形最美的福特休旅。仔細看，那星穹鍍鉻水箱罩超有型，甚至內配AGS可變進氣啟閉系統，簡直已是雙B檔次。

All-New Kuga全車系標配8吋懸浮式全彩觸控螢幕，並同步支援Apple CarPlay及Android Auto。圖／于模珉 全新Kuga EcoBoost 180旗艦型標配HUD抬頭顯示器以及如圖之6.5吋資訊螢幕駕駛儀表。圖／于模珉 全新Kuga的多功能方向盤左側的iACC智慧定速巡航系統控鍵。圖／于模珉

頂級車艙 質感看得見

坐進FORD Kuga車艙，一如試駕Focus，再次對其紮實車門留下深刻印象；再一個新感受是，車內空間比前代寬敞，光是頭部空間即增高35mm。望著HUD抬頭顯示器及內含6.5吋資訊螢幕駕駛儀表，戰鬥氣息油然而生！多功能方向盤握感佳，按鍵大小適中好操作；全車系標配8吋懸浮式全彩觸控螢幕畫質挺好，同時支援Apple CarPlay及Android Auto。6/4分離後座兼具前後滑移功能，載物空間更為彈性化。試駕車配備相當完善，包括全景電動天窗與足踢感應式電動尾門都大方納入標配。全新Kuga另個用心處是隔音，試駕的EcoBoost180旗艦型以上車款還多了NVH頂級套件，難怪聆聽標配的B&O環艙音響系統配合9支劇院揚聲器及ECS重低音，格外有感，一分錢一分貨呀。

全新FORD Kuga因軸距加長使後座更寬敞，圖中可見Kuga EcoBoost 180旗艦型標配全景電動天窗。圖／于模珉 6/4分離後座兼具前後滑移功能，間接使行李廂載物空間更為彈性化。圖／于模珉 1.5升EcoBoost渦輪引擎不僅性能強，平均每公升更可跑15.8公里，輕易贏得一級能耗認證。圖／于模珉

靈敏駕馭 強勁且節能

動力採1.5升EcoBoost渦輪引擎，馬力180匹，26.3公斤米最大扭力則於3,000rpm達到峰值，這具三缸渦輪增壓引擎竟能榨出如此高扭力且運轉平衡，真的算高科技！駕駛樂趣則是來自那5種行車模式，『標準』力道就已足夠，『運動』油門更直接，『防滑』模式在雨天最是好用。此車用了50%超高剛性鋼材，豈止抗扭曲強度高，回饋給操控的也挺受用，這是全新Kuga作為歐系車本質的駕控優勢。說及此，不得不提All-New FORD Kuga搭載的Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統，試車過程不免用上iACC智慧定速巡航系統，0~200km/h全速域作動挺厲害，特別傍晚塞車走走停停時免老踩著踏板，加上主動安全系統又多，感覺福特這套Level 2已幫未來自駕技術鋪下了坦途！

All-New Kuga車身設計語彙來自流動水滴，高張力鈑件及流暢C柱帶出動感車尾。圖／于模珉

基本規格表

車 型 ：All-New Kuga EcoBoost 180

動 力 ：EcoBoost渦輪增壓汽油引擎

排氣量 ：1496c.c.

變速箱 ：八速自排

最大馬力：180ps/6000rpm

最大扭力：26.3kgm/3000rpm

參考售價：106.9萬元

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