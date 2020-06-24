TOYOTA HILUX小改款預購開跑

146萬元 外觀更強悍 內裝更豪華

皮卡話題持續發燒，國際上，福斯集團將與福特汽車合作開發下一代中型皮卡，有種聯手夾殺勁敵的煙硝味，國內則是繼福特六和於5月間一口氣推出Ford Ranger職人型、全能型和運動型3款新車後，和泰汽車也於昨（23日）公布小改款TOYOTA HILUX預接單價，預計7月底上市。

福斯與福特的合作新一代皮卡，坊間傳聞就是第二代VW Amarok和第四代Ford Ranger，但是目前公諸於世的只有先前福斯商旅公布的草圖。國內部分，福特六和於5月間一口氣推出Ford Ranger職人型、全能型和運動型3款新車，價格帶拉開，自運動型的149.8萬元向下爭取百萬元消費族群（職人型104.8萬元、全能型119.8萬元）。

TOYOTA HILUX去年7月底上市，做為後發產品，以136萬元的售價切入市場，與當時主流車款Ford Ranger保持約十幾萬元的價差距離，但今年最新的市場統計，HILUX已在中型皮卡市場奪得六成市占率。預計7月底推出的小改款TOYOTA HILUX，接單價146萬元，雖較前代漲價10萬元，但新增配價值超過20萬元，明顯是衝著Ford Ranger運動型而來。

小改款TOYOTA HILUX的外觀較先前的版本更顯強悍，車頭採整合式進氣壩與水箱護罩設計， 搭配大面積的暗銀色下護板，展現粗獷本質；車內豪華度大升級，飾板採用消光類金屬髮絲紋材質，搭配黑色鋼琴鏡面設計，座椅改用黑灰雙色設計，前座新增通風功能，在炎炎夏日出遊，提供更加舒適的乘坐感受。此外，動力系統也同步升級，2.8L渦輪增加柴油引擎具備204 PS /51kgm最大動力輸出，馬力較前代增加27PS、扭力增加5.1kgm。

(中國時報 陳大任)

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