試車報告》 LEXUS UX200菁英PLUS版 戰力更強化

LEXUS UX車系去年上市即創年銷近4,600台巨量，勇奪豪華CUV級距銷售冠軍！20年式UX配備已更升級，但試駕之UX200菁英PLUS版，配備比原菁英版更豐富實惠，應算該車系加強戰力版。

對汽車業者來說，如何提升旗下各車系車款銷售戰力是個傷腦筋的大問題，既要顧及成本，又須考量所增配備對買家的吸引性，最終車價還得保有一定程度競爭力，這點，2020年式LEXUS UX車系堪稱是最佳範例。例如這次試駕的UX200菁英PLUS版，和UX200菁英版相比僅加價4萬，卻能享有市價超過10萬元的配備，無形中自然強化了該車款C/P值。

走跨界休旅路線之LEXUS UX，也算該廠為爭取豪華掀背車買家所新增車系。 圖／于模珉

事實上，20年式LEXUS UX在加強戰力考量下，全車系已先行做了全面升級，除了標配提供Apple CarPlay及Android Auto智慧型手機連結，最大升級是，全車系標配LEXUS Safety System+ 2.0智動駕駛輔助系統，涵蓋PCS預警式防護系統附自動煞車輔助(附行人偵測功能)、LTA車道循跡輔助系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統，以及當今最夯的DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統(附自動跟車輔助)，允稱是最新主動安全配備中之精華。實際上路使用，感覺不僅駕駛安全倍增，還因全速域都適用，車輛行駛方便性也跟著大幅提升，這套新科技真的可讓車主們開始體驗何謂自動駕駛的神奇和高科技。

20年式LEXUS UX標配DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統(附自動跟車輔助)。 圖／于模珉

至於試駕之UX200菁英PLUS版，主要plus了三個挺具賣點的好裝備，包括Smart Access智慧型車門啟閉系統、全新18吋鋁圈及失壓續跑胎。新增的Smart Access智慧車門啟閉系統，只要輕觸車門把手或觸控開關即可自動解鎖或鎖門，此後連車鑰匙也免拿了；原UX200菁英版配17吋鋁圈，菁英PLUS版則升級採18吋銑黑樣式鋁圈，規格等同UX200 F-Sport，胎圈加大無疑將使此車外觀更顯動感有型；至於採用普利司通失壓續跑胎，好處是就算爆胎也免驚，還可繼續行駛另行換胎，而且另個附帶『福利』是，行李廂原先備胎空間騰了出來，置物空間變多了。

因為改採普利司通失壓續跑胎，行李廂原先備胎空間騰出來，置物空間變多了。 圖／于模珉

全新LEXUS UX是於發表前在日本賽道做了搶先試駕，在台北把它開上馬路多少帶點新鮮感。以其不到1.5噸車重，配以2.0升引擎相當match，搭載的又是先進的無段變速附10速手自排，引擎不論高低速都超安靜，173匹最大馬力綽綽有餘，20.8公斤米峰值扭力介於4400~4800rpm，算是中高轉速引擎，越是用力踩越是來勁，配合sport駕馭模式，就一個感覺:是輛可供盡情悠遊的豪華跨界休旅，還兼有掀背車用途，配備再升級，當然更加分。

LEXUS UX200菁英PLUS版雙前座採Viscotecs豪華皮革，且都採8向電動調整設定。 圖／于模珉 UX200菁英PLUS版升級採用18吋銑黑樣式鋁圈。 圖／于模珉

UX200菁英PLUS版採2.0升汽油引擎，0~100Km/h加速具9.2秒實力，但平均油耗卻也可達16.5Km/L。圖／于模珉

基本規格表



車型: LEXUS UX200菁英PLUS版

引擎型式:汽油直列四缸

排氣量: 1987c.c.

變速箱: 無段變速附10速手自排

最大馬力: 173ps/6600rpm

最大扭力: 20.8kgm/4400~4800rpm

參考售價: 143.9萬元

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