邁向環保與科技 電動車零碳之路

「零碳排放」是近年國際間最熱門的環保議題，各大車廠紛紛投入開發製造電動車。近期先後試駕過Audi e-tron、Mercedes-Benz EQC、Jaguar I-PACE等電動車款，明顯感受品牌在推陳出新的同時，依然能保有數十年甚至上百年造車工藝的精髓，尤其在詮釋豪華舒適與駕馭樂趣的面向上，更是淋漓盡致，在人因工程上，甚至多了一層貼心。

Audi投入電能領域，自2017年即為首家參與Formula E賽事的德國車廠，更整合源自賽道的Audi DNA與調校技術，在2018年推出Audi e-tron，去年更於洛杉磯車展向全球發表Audi e-tron Sportback，目標要在2025年前，再推出至少30款電動車。

為了讓消費者更加了解電動車，Mercedes-Benz甚至製作一支《EQ Ready》體驗型app，收錄品牌旗下EQC、smart ED fortwo、smart ED fortwo cabrio和smart ED forfour等電動車款資訊，並且可以記錄使用者每天移動的行程，當累積夠多里程作為分析依據時，《EQ Ready》便能自動運算並且提供更加精確的建議，讓使用者在尚未擁有電動車前，就可以自身駕駛習慣的改變來克服里程焦慮。

(中國時報 陳大任)

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