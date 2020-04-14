WinBus自駕小巴 鹿港首航

在全球智駕運行風潮下，財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）攜手勤崴國際率先通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」申請，請領到自駕沙盒運行條例首張試車牌，於今（2020）年3月20日首航上路，啟動為期一年的「鹿港彰濱智慧觀光接駁」營運實驗計畫。

WinBus自駕電動小型巴士吸睛度十足，近日在彰濱工業區運行，途經的人車無不驚喜注目！這台由車輛中心集結國內車輛上下游關鍵零組件、系統及車電廠，包含底盤、動力、電能、車體打造、感知、決策控制、聯網及營運服務等20家以上廠商，自研自製，群策合力打造而出。在勤崴國際、車輛中心、中華電信及宏碁智通等本土自駕產業聯手下，率先通過自駕沙盒運行審查，將於鹿港及彰濱工業區進行自駕車接駁測試，並規劃12種情境，未來WinBus將透過車端自駕系統、智慧道路設施以及後端運行管理平台，驗證自駕巴士於鹿港觀光景點接駁服務能力。

車輛中心總經理王正健表示，在經濟部技術處科技專案的支持下，與勤崴國際等廠商共同成為了「無人載具科技創新實驗條例」的第一案，配合政策推動「自駕車實證運行計畫」，以上路運行為目標，服務驗證及商業驗證為主軸，結合地方政府需求，由業者領軍、法人為輔，發展創新運行服務模式，協助業者建立自駕車服務解決方案，甚至拓展至海外市場。

勤崴國際黃晟中總經理說明，在經濟部推動下「無人載具科技創新實驗條例」，勤崴國際為第一個送件申請廠商，於109年3月3日通過審議拿到第一張上路營運自駕車試車牌，並於109年3月20日正式首航上路。第一階段為期兩個月的不載客自駕車運行，路線行經彰濱工業區間的四大觀光工廠；第二階段則開放民眾搭乘體驗；第三階段再將接駁範圍將從彰濱擴大至鹿港天后宮停車場，預期首年達成行駛1,000公里與運行接駁人數1,500人次目標，第二年將達三倍以上成長量，充分展現低運量高彈性之設計，符合智慧交通運輸系統上偏鄉或離峰接駁的運行規劃。

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