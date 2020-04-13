試車報告》HYUNDAI The All-New SANTA FE現代的移動城堡

HYUNDAI The All-New SANTA FE 2WD旗艦版配置擁有200ps最大馬力，並於1750rpm湧現44.9kgm峰值扭力的2.2L柴油引擎，搭載8速手自排變速系統，起步加速反應更靈敏，售價149.9萬元。圖／陳大任
HYUNDAI The All-New SANTA FE 2WD旗艦版配置擁有200ps最大馬力，並於1750rpm湧現44.9kgm峰值扭力的2.2L柴油引擎，搭載8速手自排變速系統，起步加速反應更靈敏，售價149.9萬元。圖／陳大任

運動休旅車市正夯，以HYUNDAI車款為例，除了Tucson中型SUV，往下有酷炫的跨界休旅Kona，往上則有能滿足多人承載的SANTA FE七人座，這次試駕車為2.2柴油2WD柴油旗艦版，配備豐富、內裝豪華、外觀大器，原廠定位為「移動城堡」，一點也不為過。

全新外觀 車身放大

HYUNDAI總代理南陽實業在年初的台北國際汽車大展發表The All-New SANTA FE，在當時即吸引不少的媒體報導，一方面全新外觀是由素有貴族設計師稱號的Luc Donckerwolke操刀，二來車身尺碼放大到4770x1890x1705mm，車頭開闊的六角蜂巢網狀水箱護罩，搭配飛翼鍍鉻飾條，以及兩側科技感十足的LED日行燈，展現傲人霸氣。

這一代SANTA FE車體採用最新熱沖壓技術鋼材，較第三代車型平均抗拉強度大幅提升14.3%，由於熱沖壓鋼材增加超過2倍、15處，使得車身抗扭剛性增加15.4%，可大幅降低車體動態過彎時的扭曲，進一步提升駕駛者的操駕信心。

坐進車室，眼前的全新3D海灣式雙層控台，搭配皮質包覆的觸感，整合藍牙、衛星導航與智慧型手機連接的10吋聯網影音主機，座椅與門飾板以鑽石紋相互呼應，加上副駕駛座椅有Easy-In迎賓電動調整椅背功能，第2排座椅亦提供Easy-Touch快速前進傾出裝置，方便第3排乘客上下車，試駕車在第3排還增配空調出風口，彰顯其豪華氛圍。

真皮座椅採取鑽石紋縫線設計具豪華感。圖／陳大任
真皮座椅採取鑽石紋縫線設計具豪華感。圖／陳大任
10吋中文化觸控式懸浮聯網主機。圖／陳大任
10吋中文化觸控式懸浮聯網主機。圖／陳大任
門鑽石紋立體音響飾板與座椅相呼應。圖／陳大任
門鑽石紋立體音響飾板與座椅相呼應。圖／陳大任
第2排座椅頭枕旁有快速前傾進出按鈕。圖／陳大任
第2排座椅頭枕旁有快速前傾進出按鈕。圖／陳大任
第2排座椅可前後滑動，並調整椅背斜度。圖／陳大任
第2排座椅可前後滑動，並調整椅背斜度。圖／陳大任
後座出風口、置物格，配置2個USB充電孔。圖／陳大任
後座出風口、置物格，配置2個USB充電孔。圖／陳大任
車尾造型運動感十足，LED尾燈超吸睛。圖／陳大任
車尾造型運動感十足，LED尾燈超吸睛。圖／陳大任

9大安全科技 全面防護

南陽實業引進2.4汽油4WD尊爵版、旗艦版，及這次試駕的2.2柴油2WD旗艦版，全車系標配HYUNDAI SmartSense並整合SCC智慧型主動車距維持（附Stop&Go）、LVDA前車駛離提醒、FCA前方主動煞停輔助、FCW前方撞擊警示、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、DAW駕駛疲勞警示系統、HBA智慧遠近光燈調節系統，以及ROA後座乘員下車提醒系統等9大安全科技，是物超所值的選擇。

購車情報

HYUNDAI The All-New SANTA FE 2.4汽油4WD尊爵版、旗艦版售價各為129.9、139.9萬元；2.2柴油2WD旗艦版售價149.9萬元。本月來店試乘可抽LG PuriCare空氣清淨機，交車送LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機。

(中國時報 陳大任)

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