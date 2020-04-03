汽車Logo出現社交距離！

新冠肺炎疫情在全球蔓延，為了傳遞保持距離的防疫觀念，包括Audi、Mercedes-Benz和VW等車廠不惜把使用數十年的品牌logo更改成防疫logo；另外，Lamborghini運用超跑產線手工縫製醫用外科口罩；Ford與3M合作生產呼吸器；BMW台灣總代理汎德也製作59秒影片陪車迷好好洗手。

Mercedes-Benz在擁有數千萬粉絲的社群平台po上三芒縮小的品牌Logo，傳達保持距離共同防疫的觀念。圖／截取自Mercedes-Benz臉書

BMW台灣總代理汎德製作一部59秒影片陪車迷好好洗手。圖／汎德提供

這波疫情迫使許多汽車廠暫時停止生產汽車，但是對抗疫情的動作卻沒停止，一方面利用技術開發部門和產線的人力資源投入醫療口罩、防護面罩、呼吸器等各式各樣防疫物品的開發、製作，同時也運用擁有數千萬全球粉絲的品牌社群平台傳達防疫觀念，而當前最重要的防疫觀念就是勤洗手和保持社交距離。

Audi將原本四環相扣的Logo改成相互保持距離的四環，甚至利用迷你短片來演示四環逐漸靠近時，會發出倒車雷達的警告音來表現距離的重要；Audi本月再進一步捐出500萬歐元（約1億5000萬元新台幣）、舉辦音樂會，同時推出四個愛心串聯全新品牌，並發起「#FourRingsChallenge」呼籲車迷一起動動腦發揮創意。

Audi將捐出超過500萬歐元（約1億5000萬元新台幣）防疫，品牌Logo亦改以四心串聯圖案。圖／Audi提供

另外，最近因應疫情暫停生產的Lamborghini將超級跑車生產部門進行部分改造，負責內裝設計和特殊客製化服務部門的員工一起投入生產醫用外科口罩和醫用防護面罩，口罩日產量可達1000只、醫用防護面罩日產量200套，所有生產的口罩將全數捐獻波隆那當地醫院。

Lamborghini運用超跑產線，手工縫製醫用外科口罩。圖／Lamborghini提供

隨著新冠肺炎疫情肆虐，數量爆增的重症患者急需呼吸輔助設備，同時也造成CPAP陽壓呼吸器供不應求，Mercedes-AMG的F1賽車部門與倫敦大學合作，迅速開發出全新呼吸輔助設備，據BBC報導，這項設備可以不用呼吸器就能將氧氣送到肺部，目前已交給醫院測試，若可行的話，Mercedes-AMG在一周內就可以生產1000台。

Mercedes-AMG與倫敦大學合作開發呼吸輔助設備。圖／DAIMLER提供

全球醫療設備不足，必須打破原有產業鏈跨界合作，Ford即與3M合作開發動力濾淨式呼吸防護具PAPR，Ford利用F-150車款座椅的冷卻風扇加上3M的HEPA空氣濾網，再搭配可供長達運轉8小時的電池模組，即可供急救人員或醫療保健人員穿戴在身上，不僅提供乾淨空氣，更可讓人員的行動更加靈活。另外，Ford亦計畫每周生產10萬個面罩，並利用3D列印設備製作個人防護設備的組件。

Ford利用3D列印技術打造醫療面罩的原型。圖／Ford提供

(中國時報 陳大任)

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