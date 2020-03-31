試車報告》Ford Focus ST性能鋼砲 功能貼心

Ford Focus ST擁有極佳的駕馭樂趣，售價136.8萬元，車色共有7種選擇，試駕車為Ford Performance Blue。圖／陳大任攝
Ford Focus ST擁有極佳的駕馭樂趣，售價136.8萬元，車色共有7種選擇，試駕車為Ford Performance Blue。圖／陳大任攝

年初台北國際車展首度亮相的性能鋼砲Ford Focus ST，預接單超過300張，打破歷代Focus ST首賣紀錄。福特六和昨（30日）公布售價為136.8萬元，預計4月起交車。本報搶先試駕，令人驚豔的是強悍操控性能下，仍保有許多科技化便利及安全功能，更加貼近日常的使用。

攤開Ford Focus ST規配表，車身以新世代C2平台為基礎，結合賽道級懸吊系統、CCD主動式懸載調整系統與eLSD電子式限滑差速器，並搭載雙渦流渦輪增壓2.3L EcoBoost 280引擎，擁有280ps/42.3 kg-m最大動力輸出，搭配全新性能調校7速手自排變速箱，0-100km/h加速只需6秒。

可別被Ford Focus ST充滿戰鬥指數的規格嚇到了，其實它非常好開，尤其懸吊系統在標準模式下顯得特別Q韌，巧妙將地面的碎震化為無形，一但切入運動模式，調性變得敏感銳利，讓駕駛可以充分掌握來自地面的回饋，如果想挑戰更高駕馭極限，還有已取消動態穩定系統的「賽道」模式。

雖為性能鋼砲，但Ford Focus ST仍配置Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統，可大幅減輕車主日常開車的壓力，B&O重低音環艙音響在駕駛途中提供更佳的聆聽享受，另外包括全景天窗、四門伸縮型防護邊條、Qi無線充電、HUD智慧型抬頭顯示器都是相當貼心的配備。

(中國時報 陳大任)

RECARO賽車桶椅對肩、腰、臀提供極佳包覆與支撐。圖／陳大任攝
RECARO賽車桶椅對肩、腰、臀提供極佳包覆與支撐。圖／陳大任攝
方向盤上有「S」專屬運動模式切換鍵。圖／陳大任攝
方向盤上有「S」專屬運動模式切換鍵。圖／陳大任攝
iACC智慧型定速巡航調節與LCA車道導正輔助系統。圖／陳大任攝
iACC智慧型定速巡航調節與LCA車道導正輔助系統。圖／陳大任攝
排檔旋鈕與雙置杯架。圖／陳大任攝
排檔旋鈕與雙置杯架。圖／陳大任攝
開啟車門時，伸縮型防護邊條會彈出包覆車門邊緣。圖／陳大任攝
開啟車門時，伸縮型防護邊條會彈出包覆車門邊緣。圖／陳大任攝

車尾ST字樣透露其性能鋼砲的身分。圖／陳大任攝
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