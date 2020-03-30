試車報告》迅猛FORD MUSTANG很帶勁

美式肌肉車誇張的車身線條以及轟隆作響的大排氣量引擎，跑起來總是虎虎生風。國內最為人知的即屬電影《極速快感》裡的FORD MUSTANG GT，及《變形金剛》裡的Chevrolet Camaro，在國外還有Chevrolet Corvette Stingray C7、Equus Bass 770、Dodge Challenger SRT8等美式肌肉車代表作。

FORD MUSTANG Black Shadow Edition外觀設計以第6代FORD MUSTANG造型為基礎，發展出既低調又能散發狂野風範的氣勢，售價199.9萬元，限量30台。圖／陳大任攝

經典美式跑車代名詞

這次試駕車FORD MUSTANG Black Shadow Edition是品牌為了致敬FORD MUSTANG進入量產55周年的限量之作，外觀包含車頂、引擎蓋飾條、車側飾條、鋁圈及擾流尾翼，均大量採用「疾風黑」元素，水箱護罩內換上疾風黑MUSTANG標章，只在某些角度才看得出狂奔野馬的姿態，有著既低調又狂野的特殊風範。

多樣化操控模式選擇

雖然FORD MUSTANG成為經典美式跑車代名詞，最重要的就是V8引擎的澎湃聲浪，試駕車配置的是2.3L EcoBoost雙渦流渦輪增壓汽油引擎，具備290ps/45.0kgm最大動力輸出，搭配全新SelectShift 10速手自排變速箱，換檔相當平順，廠方的油耗數值提升3%，從另方面來看，更加適合日常使用。

可別誤以為是性能表現縮水，車主可透過動態行車模式切換系統選擇一般/運動/賽道/雪地溼滑/直線加速等5種行車模式，並可快速進行切換，「MyMode功能」可新增自己偏好的駕馭模式於MyMode選單之中，客製化個人的轉向偏好設定（標準/運動/舒適）享受自在的駕馭體驗。

車主還可利用方向盤上的「Pony Button」野馬快捷鍵，自由選取MyMode個人化模式、TrackApp賽道模式、MyGauge測量表、MyColor多彩氣氛燈等，限量配置的12聲道B&O環艙音響，更帶來臨場感十足的車內娛樂享受。

(中國時報 陳大任)

疾風黑Mustang標章。圖／陳大任攝 車側線條剛柔並濟。圖／陳大任攝

內裝鋪陳從方向盤、排檔桿、手煞車、中央扶手及副駕駛座膝部，皆以高質感皮革面料包覆，並且在深色鋁質亮面刷紋飾板上鑲嵌專屬55周年限量紀念版勳章。圖／陳大任攝

疾風黑引擎蓋飾條。圖／陳大任攝 後座空間略為窄小，但椅子造型提供不錯的支撐性。圖／陳大任攝

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