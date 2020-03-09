試車報告》保時捷 Cayenne Coupe S 、 Coupe Turbo

為了滿足不同需求，客製化服務變成品牌的重要指標，尤其進口豪華品牌官方網站，已多有提供勾選試算功能，一方面可掌握採購預算，二來藉由圖像化預先呈現顏色、用料的搭配，達到預覽效果。最近一口氣試駕PORSCHE Cayenne Coupe S、Cayenne Coupe Turbo兩款新車，令人驚豔的是許多配備可不是在網站上看看就能知道差別，你得親身體驗。

1、12.3吋螢幕顯示越野功能設定。2、抬頭顯示器資訊相當豐富。3、抬頭顯示器資訊可視需求有多達6區內容分類。圖／陳大任攝

選購配備 擇其所愛

保時捷官網大概是目前客製化做得最完整的網站之一，有趣的是可能在點選配備之後，車價會多出三分之一，甚至更高。以這次試駕的Cayenne Coupe S為例，起價485萬元，但加上各式選配後，總價為737萬8700元；另一台Cayenne Coupe Turbo起價703萬元，加上各式選配後為960萬8400元，其中有些選配非常特別。

例如Cayenne Coupe Turbo選配Burmester頂級環場音效（29萬2100元）及隔熱隔音私密玻璃（10萬9900元），而Cayenne Coupe S則選配BOSE環繞音場系統（8萬6000元），若不是兩相比較，不會發現隔音玻璃的效果相當好，至於Burmester的音場表現更是令人激賞，遠遠優於BOSE，對於著重聆聽享受的車主，可別忽略這細節。

18向全功能電動調整跑車座椅。圖／陳大任攝 四區恆溫空調系統（5萬2300元），圖為後座空調面板。圖／陳大任攝 電動後窗遮陽簾（4萬9300元）。圖／陳大任攝

煞車系統 各有千秋

又如抬頭顯示器，過往保時捷很少強調數位新科技，多著重在傳達駕馭的樂趣，但是Cayenne Coupe Turbo加選的抬頭顯示器（9萬3200元），它可提供六區客製化設定，讓車主自由將引擎轉速、檔位、海拔高度、G值、坡度等各式資訊，排列組合出最適合自己讀取的方式，這可不是一般廠方提供幾種預先搭配好的模組可以企及的。

PORSCHE Cayenne Coupe S售價485萬元起，試駕車選配熔岩橘Lava Orange車色（15萬1600元），22吋GT Design輪圈可較同尺寸輪圈減輕17.2kg，造型搶眼。圖／陳大任攝

PSCB剎車套件配白色卡鉗（18萬9400元）。圖／陳大任攝 Lightweight Sport Package輕量化跑車套件，需加價84萬1000元，圖為套件中的碳纖維車頂。圖／陳大任攝 排檔座造型平整、簡潔。圖／陳大任攝

另外，台灣保時捷為Cayenne Coupe Turbo選配了PCCB保時捷陶瓷複合煞車系統並搭配黃色煞車卡鉗（37萬9600元），最大特色之一是重量輕，較鑄鐵碟盤輕了50％，可大幅提升操控性，更重要的是其材質擁有優異的抗熱衰退特性，在激烈操駕下仍可保有很短的煞車距離提升安全；在Cayenne Coupe S則選配PSCB煞車系統（18萬9400元），它的特色是將碳化鎢覆蓋在碟盤表面，既不會生鏽也不會產生煞車粉塵，花費也比PCCB低，在兼具良好煞車與耐用性上，PSCB的CP值較高。

（中國時報 陳大任)

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