日內瓦車展 神級超跑亮相 工商時報 數位編輯 2020.03.08 ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER設計理念就是開放、毫不妥協，5.2L V12引擎具700hp/753Nm最大動力輸出，0-100km/h加速只需3.5秒，限量88台，76.5萬英鎊（約3000萬元新台幣）起價。圖／ASTON MARTIN提供 分享 FacebookLINETelegram列印 日內瓦車展向來是超跑爭奇鬥豔的舞台，雖然今年因新冠肺炎疫情而取消展覽，讓許多車迷無緣近身觀賞，但絕美的官方照片還是能讓人稍稍解饞。 ASTON MARTINASTON ASTON MARTINASTON MARTIN V12 SPEEDSTER 2個獨立座艙是擷取自戰鬥機元素。圖／ASTON MARTIN提供 ASTON MARTIN在1年前發出構想，ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER僅在12個月內就從繪圖板推進到實際生產，展現品牌強大的開發製造能力。圖／ASTON MARTIN提供 Bentley Bentley車內木質飾板採用超過5000年的沉木製成。圖／Bentley提供 Bentley全球限量12台，Bentley Mulliner Bacalar一如過往，發表前即被搶購一空，車迷只有乾瞪眼的分。此車雖以Continental為基礎打造，卻是全然不同風格的車型，其雙座設定讓車尾有更為流暢的雙峰線條，座椅後方可安置專屬行李箱。圖／Bentley提供 Automobili-Pininfarina Automobili-Pininfarina賓尼法利納首款純電超跑，Battista Anniversario流線型車尾美觀霸氣，限量5台，每台260萬歐元（約8843萬元新台幣）起。圖／Automobili Pininfarina提供 Automobili-Pininfarina賓尼法利納首款純電超跑，Battista Anniversario最大馬力1900hp、最大扭力2300Nm，0-100km/h加速不到2秒，極速高達350km/h，比F1賽車還快，還具備500km以上的續航力，流線型車尾美觀霸氣，限量5台，每台260萬歐元（約8843萬元新台幣）起。圖／Automobili Pininfarina提供 PORSCHE PORSCHE保時捷PORSCHE最新頂級跑車911 Turbo S Coupe，車身明顯更加寬闊變得低扁，搭載3.8L水平對臥引擎，擁有650ps/800Nm最大動力，0-100km/h 加速只要2.7秒，極速高達330km/h。圖／PORSCHE提供 Koenigsegg Koenigsegg作為品牌首款4座超跑，Koenigsegg Gemera亦是地表首款「Mega-GT」，採用2.0L 3缸雙渦輪增壓引擎以及3個電動馬達組成的混合動力，擁有高達1700hp/3500 Nm最大動力輸出，0-100km/h的加速只需1.9秒便可達成。圖／Koenigsegg提供 McLaren McLaren採用更輕的車身、更強大的動力，McLaren 765LT配備4.0L V8雙渦輪增壓引擎，擁有765ps/800Nm，0-100km/h加速只要2.8秒，限量765台。圖／McLaren提供 Morgan Morgan為了展現品牌70年來堅持的造車工藝，Morgan發表全新Plus Four雙座敞篷小跑車，由技師以手工打造的車身顯得格外典雅，動力系統則採用BMW 2.0L雙渦輪增壓引擎，有手、自排兩種選擇。圖／Morgan提供 ( 中國時報 陳大任 ) 延伸閱讀 日內瓦車展 3新車可望登台 日內瓦車展線上開播 純電、混合動力話題夯 BMW Concept i4亮眼驚豔 賓士E-Class耳目一新 瑞士防疫禁大型聚會 日內瓦車展取消 超跑PorscheAutomobili PininfarinaBENTLEYMcLAREN日內瓦車展ASTON MARTINASTONKoenigsegg 分享 FacebookLINETelegram列印