日內瓦車展 神級超跑亮相

ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER。圖／ASTON MARTIN提供
ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER設計理念就是開放、毫不妥協，5.2L V12引擎具700hp/753Nm最大動力輸出，0-100km/h加速只需3.5秒，限量88台，76.5萬英鎊（約3000萬元新台幣）起價。圖／ASTON MARTIN提供

日內瓦車展向來是超跑爭奇鬥豔的舞台，雖然今年因新冠肺炎疫情而取消展覽，讓許多車迷無緣近身觀賞，但絕美的官方照片還是能讓人稍稍解饞。

ASTON MARTINASTON

ASTON MARTINASTON MARTIN V12 SPEEDSTER 2個獨立座艙是擷取自戰鬥機元素。圖／ASTON MARTIN提供
ASTON MARTINASTON MARTIN V12 SPEEDSTER 2個獨立座艙是擷取自戰鬥機元素。圖／ASTON MARTIN提供
ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER。圖／ASTON MARTIN提供
ASTON MARTIN在1年前發出構想，ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER僅在12個月內就從繪圖板推進到實際生產，展現品牌強大的開發製造能力。圖／ASTON MARTIN提供

Bentley

Bentley車內木質飾板採用超過5000年的沉木製成。圖／Bentley提供
Bentley車內木質飾板採用超過5000年的沉木製成。圖／Bentley提供
Bentley全球限量12台，Bentley Mulliner Bacalar一如過往，發表前即被搶購一空，車迷只有乾瞪眼的分。此車雖以Continental為基礎打造，卻是全然不同風格的車型，其雙座設定讓車尾有更為流暢的雙峰線條，座椅後方可安置專屬行李箱。圖／Bentley提供
Bentley全球限量12台，Bentley Mulliner Bacalar一如過往，發表前即被搶購一空，車迷只有乾瞪眼的分。此車雖以Continental為基礎打造，卻是全然不同風格的車型，其雙座設定讓車尾有更為流暢的雙峰線條，座椅後方可安置專屬行李箱。圖／Bentley提供

Automobili-Pininfarina

Automobili-Pininfarina賓尼法利納首款純電超跑，Battista Anniversario流線型車尾美觀霸氣，限量5台，每台260萬歐元（約8843萬元新台幣）起。圖／Automobili Pininfarina提供
Automobili-Pininfarina賓尼法利納首款純電超跑，Battista Anniversario流線型車尾美觀霸氣，限量5台，每台260萬歐元（約8843萬元新台幣）起。圖／Automobili Pininfarina提供
Automobili-Pininfarina賓尼法利納首款純電超跑，Battista Anniversario最大馬力1900hp、最大扭力2300Nm，0-100km/h加速不到2秒，極速高達350km/h，比F1賽車還快，還具備500km以上的續航力，流線型車尾美觀霸氣，限量5台，每台260萬歐元（約8843萬元新台幣）起。（Automobili Pininfarina提供）
Automobili-Pininfarina賓尼法利納首款純電超跑，Battista Anniversario最大馬力1900hp、最大扭力2300Nm，0-100km/h加速不到2秒，極速高達350km/h，比F1賽車還快，還具備500km以上的續航力，流線型車尾美觀霸氣，限量5台，每台260萬歐元（約8843萬元新台幣）起。圖／Automobili Pininfarina提供

PORSCHE

PORSCHE保時捷PORSCHE最新頂級跑車911 Turbo S Coupe，車身明顯更加寬闊變得低扁，搭載3.8L水平對臥引擎，擁有650ps/800Nm最大動力，0-100km/h 加速只要2.7秒，極速高達330km/h。圖／PORSCHE提供
PORSCHE保時捷PORSCHE最新頂級跑車911 Turbo S Coupe，車身明顯更加寬闊變得低扁，搭載3.8L水平對臥引擎，擁有650ps/800Nm最大動力，0-100km/h 加速只要2.7秒，極速高達330km/h。圖／PORSCHE提供

Koenigsegg

Koenigsegg作為品牌首款4座超跑，Koenigsegg Gemera亦是地表首款「Mega-GT」，採用2.0L 3缸雙渦輪增壓引擎以及3個電動馬達組成的混合動力，擁有高達1700hp/3500 Nm最大動力輸出，0-100km/h的加速只需1.9秒便可達成。圖／Koenigsegg提供
Koenigsegg作為品牌首款4座超跑，Koenigsegg Gemera亦是地表首款「Mega-GT」，採用2.0L 3缸雙渦輪增壓引擎以及3個電動馬達組成的混合動力，擁有高達1700hp/3500 Nm最大動力輸出，0-100km/h的加速只需1.9秒便可達成。圖／Koenigsegg提供

McLaren

McLaren採用更輕的車身、更強大的動力，McLaren 765LT配備4.0L V8雙渦輪增壓引擎，擁有765ps/800Nm，0-100km/h加速只要2.8秒，限量765台。圖／McLaren提供
McLaren採用更輕的車身、更強大的動力，McLaren 765LT配備4.0L V8雙渦輪增壓引擎，擁有765ps/800Nm，0-100km/h加速只要2.8秒，限量765台。圖／McLaren提供

Morgan

Morgan為了展現品牌70年來堅持的造車工藝，Morgan發表全新Plus Four雙座敞篷小跑車，由技師以手工打造的車身顯得格外典雅，動力系統則採用BMW 2.0L雙渦輪增壓引擎，有手、自排兩種選擇。圖／Morgan提供
Morgan為了展現品牌70年來堅持的造車工藝，Morgan發表全新Plus Four雙座敞篷小跑車，由技師以手工打造的車身顯得格外典雅，動力系統則採用BMW 2.0L雙渦輪增壓引擎，有手、自排兩種選擇。圖／Morgan提供

( 中國時報 陳大任 )

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工商時報 數位編輯
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