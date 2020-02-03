試車報告》上空跑車絕美 車迷夢幻款現蹤

最近先後試駕PORSCHE 718 Boxster GTS、BMW Z4 M40i，兩台雙座敞篷車在品牌家族中，都還算是年輕的車系。第一代Boxster自1996年推出，至今已發展到第四代；初代Z4則是在2002年自Z3接棒登場。敞篷車絕美外型早就是車迷心中的夢幻車款，兩款新車設計靈感來源更是大有來頭。

BMW Z4名中的「Z」源自德文「Zukunft」，具有未來之意，是品牌自許成為當代創新跑車的主張，並延續BMW 507傳奇跑車精巧車身與靈活操控反應的設計理念，BMW 507不僅影響Z4，其實也影響稍晚推出的BMW Z8（曾出現在007系列電影《黑日危機》之中），BMW 507的魅力連搖滾樂之王艾維斯‧普里斯萊（Elvis Presley）都曾為之傾心。

PORSCHE Boxster GTS其「GTS」名稱源自品牌在1963年推出的904 Carrera GTS，此車不僅完整移植當時最先進的賽道科技，隨後問世的924 GTS、928 GTS更將其名號發揚光大，風靡於1980和1990兩個黃金年代。「GTS」現已廣泛用於品牌各車系上，外觀特色亦是同車系中最具運動跑格的車款。

如果你問我，PORSCHE 718 Boxster GTS、BMW Z4 M40i有什麼不同？我覺得開BMW Z4 M40i會覺得自己又酷又帥；而PORSCHE 718 Boxster GTS則是會讓人笑著開敞篷跑車。

PORSCHE 718 Boxster GTS越開越樂

PORSCHE 718 Boxster GTS擁有競技化調校的底盤設定，搭配20吋Carrera S大輪圈，有著極佳的操控表現，試駕車不僅選配GTS內裝套件，還加配動力轉向升級系統，開著開著會讓人沉浸在駕馭的樂趣之中，不禁笑出來。

PORSCHE 718 Boxster GTS配置2.5L水平對臥渦輪引擎，其最大增壓值高達1.3bar，擁有365hp/430Nm最大動力輸出，相較同車系718S的最大馬力多了15hp，更比搭載自然進氣引擎的前代GTS增加35hp，搭配PDK雙離合器自手排變速箱，0-100km/h加速衝刺僅需4.1秒。

PORSCHE 718 Boxster GTS予人相當清晰的路感，舒適性少了點，但戰鬥氛圍卻更足；標配的音響不錯，但在整個行駛過程讓人更沉醉的是引擎室傳來的轟轟聲浪，試駕車選配GTS套件為原車更添跑格，雖然車主還可額外再選配PASM跑車底盤套件（可降低車高20mm），進一步提高過彎穩定度，但其基本配置已可滿足多數車主。

BMW Z4 M40i擁有明星光環

BMW Z8、Z3都曾在007系列電影中與詹姆士龐德一同出生入死，擁有競爭對手欽羨的明星光環，最新一代BMW Z4 M40i也一樣有著明星般的搶眼外貌，所到之處即是目光焦點，而且骨子裡狂野性能一觸即發，絕非花拳繡腿。

BMW Z4 M40i配置3.0L TwinPower Turbo直列6缸引擎，具備340hp/500Nm最大動力，0 -100km/h加速只需4.5秒，運動化8速手自排變速箱加上M款跑車化電子懸吊系統與M款運動化差速器，還可依喜好選擇Comfort、Sport、Sport+等3種駕駛模式，盡情體驗最純粹的後驅樂趣。

實際開起來，BMW Z4 M40i在狂野性能下，擁有更多舒適性的駕馭享受，尤其駕駛座椅造型絕佳，可輕易找到最佳駕駛姿勢，電動敞篷在50km/h以下即可操作，開/關篷僅10秒左右，令人意外的是關篷時的隔音與隔熱效果，可充分享受harman/kardon音響帶來的聽覺享受。

(中國時報 陳大任)

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