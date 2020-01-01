貨比三家不失手 元旦賞車一次看足

TOYOTA秀電動車 LUXGEN新車首演

工商時報 數位編輯
中華汽車邀特技舞者Zoey，以絕高難度3D空中立方體特技，搭配專業舞者與車模，演繹三菱汽車驅動追求夢想的極致動力。圖／中華汽車提供
中華汽車邀特技舞者Zoey，以絕高難度3D空中立方體特技，搭配專業舞者與車模，演繹三菱汽車驅動追求夢想的極致動力。圖／中華汽車提供

趁著元旦假期及接下來的周末假日，目前正在台北南港展覽館舉辦的2020世界新車大展，網羅34品牌、超過300台新車同場亮相，除了借自國外母廠的概念車、賽車之外，國產車廠也秀出最新車款的開發進度，打算趁著農曆年前購車的民眾，更可貨比三家、一次看足。

今年和泰汽車一口氣向TOYOTA、LEXUS原廠借來概念車，同時也秀出多款新車來測試市場，其中以神車Corolla Altis為基礎開發的Corolla Altis GR Concept，是以TOYOTA GAZOO Racing的套件打造，包括前後保桿、側裙以及專屬的輪圈、懸。另外，Sienta的福祉概念車也是在國產車上首次導入日本原裝套件，可輕鬆容納市面上大多數輪椅。

和泰汽車本部長劉傳宏於開展時介紹TOYOTA 具AI自動駕駛功能的氫燃料電池概念車FINE-Comfort Ride Concept。圖／和泰汽車提供
和泰汽車本部長劉傳宏於開展時介紹TOYOTA 具AI自動駕駛功能的氫燃料電池概念車FINE-Comfort Ride Concept。圖／和泰汽車提供
TOYOTA Corolla Altis GR Concept跑車套件仕樣版。圖／陳大任攝
TOYOTA Corolla Altis GR Concept跑車套件仕樣版。圖／陳大任攝
TOYOTA Sienta福祉概念車。圖／和泰汽車提供
TOYOTA Sienta福祉概念車。圖／和泰汽車提供
TOYOTA COROLLA Touring旅行車。圖／陳大任攝
TOYOTA COROLLA Touring旅行車。圖／陳大任攝
裕隆日產總經理李振成與INFINITI純電概念休旅QX Inspiration。圖／裕隆日產提供
裕隆日產總經理李振成與INFINITI純電概念休旅QX Inspiration。圖／裕隆日產提供
NISSAN展區的「翼裝飛行器」，提供VR體感體驗。圖／陳大任攝
NISSAN展區的「翼裝飛行器」，提供VR體感體驗。圖／陳大任攝

NISSAN體感新體驗 中華聚焦新能源領域

NISSAN精心安排展出最新世代純電動運動轎跑概念車IMs concept，以及東瀛戰神NISSAN GT-R 50周年紀念款，現場大型VR互動式全感體驗展，讓車迷體驗日產品牌科技內涵。INFINITI展出榮獲北美國際車展「EyesOn Design」最佳概念車的純電概念休旅QX Inspiration，及旗下QX50、QX60運動休旅；Q50、Q60轎跑車等市售車款。

中華汽車展出各式商用車改裝版。圖／中華汽車提供
中華汽車展出各式商用車改裝版。圖／中華汽車提供
中華汽車總經理陳昭文與中華菱利e-VERYCA。圖／中華汽車提供
eMOVING iE125電動機車展出超級充電設備。圖／陳大任攝
eMOVING iE125電動機車展出超級充電設備。圖／陳大任攝

LUXGEN除了展出重量級新車URX外，全新世代概念車款─「MBU」亦首次正式曝光，透過F1賽車風洞實驗，MBU以師法自然、以風塑形的設計理念打造出優異流線的造型，挑戰實現Cd=0.28的超低風阻；動力方面更結合頂尖國際團隊打造跑車級300hp大馬力的2.0T新世代引擎；中華汽車展出國內首台電動商用車e-VERYCA與新一代eMOVING iE125電動機車，展現品牌在於新能源領域的創新與研發實力。

LUXGEN總經理蔡文榮發表全新世代模組化平台MBU。圖／納智捷提供
LUXGEN總經理蔡文榮發表全新世代模組化平台MBU。圖／納智捷提供
LUXGEN總經理蔡文榮發表全新世代模組化平台MBU。圖／納智捷提供
LUXGEN總經理蔡文榮發表全新世代模組化平台MBU。圖／納智捷提供
納智捷展出參與開發的MBU油土模型。圖／納智捷提供
納智捷展出參與開發的MBU油土模型。圖／納智捷提供
M平台概念圖透露未來車型開發的多樣性。圖／納智捷提供
M平台概念圖透露未來車型開發的多樣性。圖／納智捷提供

HYUNDAI陣容龐大 FORD重現66號公路風貌

HYUNDAI展出頂級休旅PALISADE與七人座休旅SANTA FE，再加上KONA家族EV純電休旅、Hybrid油電複合休旅，以及市售全車系多達14輛展出規模，賞車之餘，可體驗聲光炫目且趣味性十足互動遊戲區。福特六和以「美式真實力」重現美國66號傳奇公路城鎮經典風貌，展出Explorer Police Interceptor Utility美式特警車、New Focus ST，並發表Focus ST-Line Lommel賽道特化版及Mustang Black Shadow Edition限量特仕版、Ranger XLT Super Cab全能皮卡等等。

Mercedes-Benz打造「2030台北」未來樣貌

進口豪華品牌更是大張旗鼓展現最新科技，Mercedes-Benz即以「2030台北」為設計藍圖，將未來人們的生活場景融入車展之中。展區裡有市民綠地、酷玩街、A-Mart無人商店、Expert Workshop產品專家工作坊、Power Cinema未來電影院等等，並將實體展區跟線上導覽整合，創造虛實整合體驗，品牌同時發表旗下電能子品牌EQ純電休旅EQC 400 4MATIC兩款車型。

BMW空運賽車來台 Audi展示首款電動休旅

汎德自原廠空運來台BMW純電動概念車i Vision Dynamics與Formula E電動方程式賽車iFE.20，呈現BMW於電動車領域的科技與美學。台灣奧迪以四環旗艦休旅Audi Q8領軍，帶領旗下時尚轎旅Audi A4、休旅新星Audi Q3、都會潮流掀背Audi A1及首款純電休旅Audi e-tron於車展耀眼亮相。

SUZUKI Jimny搶眼 SKODA Scala亮相

今年車展有許多小型車特別搶眼，其中SUZUKI Jimny發表至今一車難求，TAIWAN SUZUKI特別針對Jimny展出加裝日本原裝配件的特仕車；SKODA則秀出新世代掀背車Scala，讓消費者得以在上市前先睹為快；Honda Taiwan展出結合尖端油電科技的傳奇超跑NSX，及自2013年起拿下6次世界冠軍的MotoGP RC213V。

(中國時報 陳大任)

台北車展專題

〈2020世界新車大展〉最新消息

〈TOYOTA〉

〈BMW、SUZUKI〉

〈HYUNDAI〉

〈Audi、Range Rover、Volvo〉

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