貨比三家不失手 元旦賞車一次看足

趁著元旦假期及接下來的周末假日，目前正在台北南港展覽館舉辦的2020世界新車大展，網羅34品牌、超過300台新車同場亮相，除了借自國外母廠的概念車、賽車之外，國產車廠也秀出最新車款的開發進度，打算趁著農曆年前購車的民眾，更可貨比三家、一次看足。

今年和泰汽車一口氣向TOYOTA、LEXUS原廠借來概念車，同時也秀出多款新車來測試市場，其中以神車Corolla Altis為基礎開發的Corolla Altis GR Concept，是以TOYOTA GAZOO Racing的套件打造，包括前後保桿、側裙以及專屬的輪圈、懸。另外，Sienta的福祉概念車也是在國產車上首次導入日本原裝套件，可輕鬆容納市面上大多數輪椅。

NISSAN體感新體驗 中華聚焦新能源領域

NISSAN精心安排展出最新世代純電動運動轎跑概念車IMs concept，以及東瀛戰神NISSAN GT-R 50周年紀念款，現場大型VR互動式全感體驗展，讓車迷體驗日產品牌科技內涵。INFINITI展出榮獲北美國際車展「EyesOn Design」最佳概念車的純電概念休旅QX Inspiration，及旗下QX50、QX60運動休旅；Q50、Q60轎跑車等市售車款。

LUXGEN除了展出重量級新車URX外，全新世代概念車款─「MBU」亦首次正式曝光，透過F1賽車風洞實驗，MBU以師法自然、以風塑形的設計理念打造出優異流線的造型，挑戰實現Cd=0.28的超低風阻；動力方面更結合頂尖國際團隊打造跑車級300hp大馬力的2.0T新世代引擎；中華汽車展出國內首台電動商用車e-VERYCA與新一代eMOVING iE125電動機車，展現品牌在於新能源領域的創新與研發實力。

HYUNDAI陣容龐大 FORD重現66號公路風貌

HYUNDAI展出頂級休旅PALISADE與七人座休旅SANTA FE，再加上KONA家族EV純電休旅、Hybrid油電複合休旅，以及市售全車系多達14輛展出規模，賞車之餘，可體驗聲光炫目且趣味性十足互動遊戲區。福特六和以「美式真實力」重現美國66號傳奇公路城鎮經典風貌，展出Explorer Police Interceptor Utility美式特警車、New Focus ST，並發表Focus ST-Line Lommel賽道特化版及Mustang Black Shadow Edition限量特仕版、Ranger XLT Super Cab全能皮卡等等。

Mercedes-Benz打造「2030台北」未來樣貌

進口豪華品牌更是大張旗鼓展現最新科技，Mercedes-Benz即以「2030台北」為設計藍圖，將未來人們的生活場景融入車展之中。展區裡有市民綠地、酷玩街、A-Mart無人商店、Expert Workshop產品專家工作坊、Power Cinema未來電影院等等，並將實體展區跟線上導覽整合，創造虛實整合體驗，品牌同時發表旗下電能子品牌EQ純電休旅EQC 400 4MATIC兩款車型。

BMW空運賽車來台 Audi展示首款電動休旅

汎德自原廠空運來台BMW純電動概念車i Vision Dynamics與Formula E電動方程式賽車iFE.20，呈現BMW於電動車領域的科技與美學。台灣奧迪以四環旗艦休旅Audi Q8領軍，帶領旗下時尚轎旅Audi A4、休旅新星Audi Q3、都會潮流掀背Audi A1及首款純電休旅Audi e-tron於車展耀眼亮相。

SUZUKI Jimny搶眼 SKODA Scala亮相

今年車展有許多小型車特別搶眼，其中SUZUKI Jimny發表至今一車難求，TAIWAN SUZUKI特別針對Jimny展出加裝日本原裝配件的特仕車；SKODA則秀出新世代掀背車Scala，讓消費者得以在上市前先睹為快；Honda Taiwan展出結合尖端油電科技的傳奇超跑NSX，及自2013年起拿下6次世界冠軍的MotoGP RC213V。

(中國時報 陳大任)

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