TOYOTA概念車 邁向未來移動世界

2020世界新車大展將於28日開展，一連展出9天。為了讓消費者更加了解並感受未來移動世界的樣貌，TOYOTA總代理和泰汽車以「MOBILITY FOR ALL」為主題，將展區規畫成一個未來城市，展現品牌持續創造有價值的移動工具，並進一步提供消費者各種行動服務與移動方案的企圖心。

和泰汽車表示，全球汽車產業正面臨重大轉型階段，所謂C.A.S.E.（Connected車聯網、Automated Driving自動駕駛、Sharing車輛共享、Electrification電動化車輛）等4大趨勢將徹底改變我們過去所熟悉的移動世界。展出陣容包括多款近年於國外車展亮相的概念車型，現場也將展示多款熱銷車型，包含休旅車、油電車、 性能車、商旅車及露營車款。

純電動 鎖定年輕世代

這次來台展出的TOYOTA RHOMBUS Concept是今年上海車展首演的EV概念車，由TMEC豐田中國研發中心開發，是針對90後年輕世代設計的純電動概念車，擁有非常適合在都會移動的車身尺碼（4080x1820x1560mm），外觀及車室以「菱形」為設計核心，擁有更加節能、環保的低風阻表現。

最為亮眼的是RHOMBUS Concept採取獨特的「1+2+1」3排座椅排列方式，駕駛座為前方中央的位置，第3排也是獨立的單張座椅，4張座椅形成菱形的排列，乘員則可透過座椅的調整，轉換為交通、會議等不同模式。

氫燃料電池 零碳排放

另一台展車TOYOTA FINE-Comfort Ride Concept則是TOYOTA於2017發表具AI自動駕駛功能的氫燃料電池概念車，廠方雖未公布氫燃料電池技術細節，但表示此動力系統只要3分鐘就能加滿，發電之後只會排放水，達到零碳排放的目的，而且最大行駛里程可達1000公里。

座椅調整 變身會議室

FINE-Comfort Ride Concept受惠於四輪外張設計，不到5米的車身（4850x1960x1670mm）竟擁有超長的3450mm軸距，座椅採「2+2+2」排列，可滑動、旋轉，提供超彈性座艙機能，讓車室空間能化身具有隱密性的會議或交誼場域。 在未來，開車上路將不再只是單純的點到點「移動」，而是可在過程中創造出各種可能性。

TOYOTA FINE-Comfort Ride Concept

氫燃料電池車

開發及設計理念為實現零碳排放的未來移動社會，採用氫燃料電池，為TOYOTA在2017東京車展首演的FCEV概念車。 開發及設計理念為實現零碳排放的未來移動社會，採用氫燃料電池，為TOYOTA在2017東京車展首演的FCEV概念車。

TOYOTA RHOMBUS Concept

未來都會電動車

這是TOYOTA描繪未來都會純電小車的概念雛形，外觀及車室設計相當前衛，也是針對90後年輕世代設計的純電動概念車。 這是TOYOTA描繪未來都會純電小車的概念雛形，外觀及車室設計相當前衛，也是針對90後年輕世代設計的純電動概念車。

TOYOTA GR Supra Racing Concept

以傳奇為名 因競技而生

這是TOYOTA賽車品牌「TOYOTA GAZOO Racing」以賽車競技為目的打造的賽車原型車，全車以TOYOTA傳奇跑車Supra進行打造，傳遞純種跑車精神。 這是TOYOTA賽車品牌「TOYOTA GAZOO Racing」以賽車競技為目的打造的賽車原型車，全車以TOYOTA傳奇跑車Supra進行打造，傳遞純種跑車精神。

( 中國時報 陳大任)

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