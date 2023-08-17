方文山個展登場：周杰倫啟發的斜槓藝術家、與蔡依珊合作「東方破」雕塑首度在台亮相

近日，方文山個展即日起至 9月16日於台北索卡藝術展出。

知名作詞人方文山在文字創作上和天王周杰倫締造不少經典，近年更跨足藝術領域，成備受矚目的跨界藝術家。由國際藝術機構「索卡藝術」和「方道文山流」共同主辦的《方道文山流-方文山個展》近日正式在台北開幕，此為方文山今年在台灣唯一一場個展。

此次主要展出《龐克貓潮流公仔》與《蒸氣龐克風》兩大系列；特別的是還與大將文創總監蔡依珊合作兩件「東風破藝術雕塑」也在台灣首度亮相，成展場中的亮點！本屆展品包含曾參加聯展的作品及四分之一新作，近40款設計，逾百件供藏家收藏，為難得方文山藝術作品專場，讓人一窺窺見方文山在理性機械結構與感性文字間轉換的精彩創意。

喜歡賽博龐克的未來感

四年前開始進入藝術創作領域，方文山坦言受到周杰倫影響，「起初想到創作核心價值是在跟世界對話跟溝通，如果讓歌詞離開音樂，會是什麼表情？什麼樣貌？」。

他舉例展場主題打卡牆「方道文山流」和「煙花易冷」的霓虹燈裝置藝術，是很賽博龐克的感覺，他喜歡霓虹燈的未來感、迷幻感，如今透過機械語彙表達出歌詞以外的迷人想像。

霓虹燈裝飾的主題[方道文山流]是方文山個展熱門打卡牆(Photo:索卡藝術)

方文山創作[之外有千里]大型裝置藝術,是由詞作[千里之外]衍生,也是[蒸氣龐克風]最具代表性作品(Photo:索卡藝術)

其中，此次展覽焦點之一「方文山X言傳聯名東風破雕塑」。原創雕塑師言傳在方文山定調琵琶後，靈感來自歌詞中時間流逝的離愁與飄零，以實體琵琶取樣，創作出1：1及60cm兩版。

藝術成品從正面看可見上層雲彩、中段瀑布到底層岩石，轉過背面就像進入山裡，近看有許多別緻細節，往後遠看，則見山壁上的峽谷暗藏歌詞「誰在用琵琶彈奏一曲東風破」，言傳老師表示這是他雕塑時對歌詞中年華流逝「初聽不知曲中意，再聽已是曲中人」的感觸。

蔡依珊表示自己是第一次看到「方文山X言傳聯名東風破雕塑」驚嘆作品巧奪天工，細緻而有獨特收藏價值。問她對方文山作品最感動的是哪一首歌？她直言是「髮如雪」，她喜歡歌詞意境有前世今生輪迴的感覺「就像情感一樣，要不斷堆疊，情意很深，是不離分的代表作」

方文山X言傳聯名東風破雕塑]-在台灣索卡藝術舉辦方文山個展中首度亮相(Photo:索卡藝術)

方文山作品_龐克貓(紅顏如霜)是與周杰倫合作的中國風代表作,融合了熱情與冷靜的情感,呈現出音樂創作者所需具備的特質(Photo:索卡藝術)

蔡依珊表示自己是第一次看到「方文山X言傳聯名東風破雕塑」驚嘆作品巧奪天工，細緻而有獨特收藏價值。問她對方文山作品最感動的是哪一首歌？她直言是「髮如雪」，她喜歡歌詞意境有前世今生輪迴的感覺「就像情感一樣，要不斷堆疊，情意很深，是不離分的代表作」，對此方文山則表示在邏輯上完全不相信前世今生，但在創作上需要輪迴的浪漫美跟作品有連結。方文山雖忙於開展，近況也引人關注。他正埋首編寫一齣網路劇，將以音樂為戲劇主軸之一，預計在煙雨江南的小鎮開拍，描寫小鎮上民謠歌手愛情與友情的故事。此外，他將在八月中旬前往內蒙觀看「周杰倫嘉年華巡迴-呼和浩特演唱會」希望刺激靈感和周杰倫再攜手創作新作。《方文山藝術創作巡迴展》曾巡展過上海、北京、南京、廈門、杭州等地，本次回到台北，喜愛方文山的粉絲一定要把握。

展 名丨方道文山流 – 方文山個展丨

展 期丨 2023/08/12 (Sat.) – 09/16 (Sat.)

開放時間丨週二至週六 10:00-19:00

地 點丨索卡藝術.台北丨台北市中山區堤頂大道二段 350 號丨

作者／Pin Huang

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