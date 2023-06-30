國泰雲門隨行吧 十三聲戶外公演

國泰金控秉持「藝術走入生活」的初衷，與雲門舞集共同推出「國泰雲門隨行吧」系列活動；被外媒讚譽為「地表最大戶外舞蹈表演」的戶外公演，今年分別於7月15日、22日在台北國家兩廳院藝文廣場與台中市政府前廣場登場，現場將呈現國際級舞作、雲門藝術總監鄭宗龍經典作品《十三聲》。

8月再由社區巡演「與雲門共舞」接力，到桃園、台中、馬祖、金門等4地演出，國泰金控邀請全台民眾一起參與夏日藝術盛事，近距離和舞者共舞。

國泰金控攜手雲門舞集28年來，在各地舉辦近300場公演和巡演，透過舞作豐富的生命力、創造力感動逾260萬人，是國泰金控致力推廣藝術走入生活的具體實踐；今年持續以實際行動，支持台灣的藝術文化事業，將品牌、服務深入各種生活場景，期待與雲門舞集共同努力，將舞蹈帶進台灣各個角落。

「國泰雲門隨行吧」以「生活解封，藝術狂放」為主題，鼓勵大眾透過藝術帶來的奔放自由、無拘無束，來迎接解封後的嶄新樣貌；戶外公演《十三聲》以台灣文化風景為靈感，藉由舞者的身體與狂放的聲音，呈現旺盛生命美學的作品。

現場也展出「國泰雲門祈福吧」的體驗區，裝置全長9公尺的祈福牆，讓現場民眾寫下心願和祝福，民眾只要在掛上祈福小卡後拍照打卡，就可獲得限量「國泰民安祈福御守」。

「國泰雲門隨行吧」8月起在4地舉行社區巡演「與雲門共舞」，由鄭宗龍精心編排，呈現雲門作品選粹，現場將邀請民眾近距離和舞者們一起盡情舞蹈，舞者們將陸續走訪台中國立台灣美術館、馬祖南竿體育館、桃園龍岡森林公園、金門金城體育館，讓全台民眾不分地域、年齡，都有機會體驗到國際級的藝術。

2023年「國泰雲門隨行吧」戶外公演《十三聲》皆為自由入場，社區巡演則需事先線上報名。(中國時報 洪凱音)

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